Nepoata Elenei Merișoreanu, în culmea fericirii după ce iubitul ei a fost eliberat din închisoare! Au făcut botezul fiului lor, iar acum au pregătit o surpriză pentru artistă: “Sper să o emoționez pe mamaie”

Se spune că viața bate filmul, iar această zicală li se potrivește de minune nepoatei Elenei Merișoreanu și partenerului ei. Așa cum știm, cei doi trăiesc o poveste de iubire de mai bine de șase ani, au devenit părinți, însă relația lor a fost supusă unor teste dificile. Spunem asta pentru că bărbatul, pe numele lui Cristian Cristofor, a fost arestat la începutul lunii iunie fiind acuzat de viol, loviri și alte violențe de către o fostă parteneră de-ale sale. Bărbatul se afla în arest în momentul în care nepoata cântăreței, Beatrice, a adus pe lume băiețelul cuplului. Bărbatul a fost eliberat din închisoare, dar se află în continuare în arest la domiciliu, însă a participat la botezul fiului său. Beatrice Păun a făcut declarații exclusive pentru CANCAN.RO despre procesul partenerului ei, despre botezul restrâns, dar a spus și cine îi ajută acum cu banii.

Nepoata celebrei Elena Merișoreanu a devenit mamă în urmă cu un an și patru luni, atunci când a adus pe lume un băiețel. Nașterea a fost, din păcate pentru ea, umbrită de arestul tatălui copilului ei cu doar câteva zile înainte. Partenerul de viață a lui Beatrice a ajuns în închisoare după ce presupusa amantă a bărbatului a depus plângere împotriva lui pentru viol, loviri și alte violențe. Se pare că bărbatul a agresat-o pe femeie chiar de față cu fiul ei. După ce și-a executat o parte din pedeapsă, tânărul a fost plasat în arest la domiciliu. Beatrice Păun a vorbit despre proces, dar și despre botezul fiului său.

Nepoata interpretei Elena Merișoreanu, dezvăluiri despre procesul tatălui copilului ei: „Nu mai durează mult”

„Procesul este în continuare în desfășurare, o să se termine cu bine, sunt sigură de asta. Aștept să se soluționeze cât de repede situația că nu mai durează mult, asta vă pot spune sigur. El este în continuare în arest la domiciliu, este tot o formă de arest, doar că nu mai este acolo închis”, a spus Beatrice pentru CANCAN.RO.

Cu toate acestea, Cristofor a fost prezent la botezul fiului său care a avut loc în urmă cu câteva săptămâni. „Copilul este bine, l-am botezat recent, acum câteva săptămâni, o lună și ceva, era el acasă. A fost și el prezent. Anthony a fost cuminte, nu prea a plâns, mai mult noi ne-am emoționat”, a dezvăluit nepoata Elenei Merișoreanu.

Tânăra s-a născut în America și are și cetățenie americană, așa că vrea ca fiul ei să aibă dublă cetățenie. „O să vreau să merg la Ambasada Statelor Unite să îi fac cetățenie că eu sunt cetățean american, vreau să aibă dublă cetățenie. Sunt multe acte de dus, dar vreau să rezolv asta. Ai alte drepturi când ai cetățenie americană și de asta îmi doresc atât de mult. Copilașul are un an și patru luni, deja a început să vorbească, să meargă, are multă energie. De cum se trezește, are multă energie, este activ. Seamănă cu amândoi, asta este clar” a spus tânăra.

De ziua ei, Elena Merișoreanu este sprijin pentru nepoată și strănepot: „I-am făcut surpriză”

Beatrice a susținut că are parte de susținere atât de la părinții ei, cât și de la socri. Și doamna Meri este topită după strănepotul ei, iar de ziua ei, Beatrice și Cristofor i-au făcut o surpriză.

„Am sprijin și din partea părinților lui Cristian, socrii mei mă ajută mult. Și părinții mei mă ajută, și mamaie stă cu el, le mulțumesc că am parte de ajutor pentru că nu cred că m-aș fi descurcat singură. Eu și Cristian locuim împreună, dar mai merg și pe la bunica mea. Îl mai las pe copil și cu el, este un tată implicat. Mamaie este bine, este și ziua ei astăzi și i-am făcut o surpriză frumoasă. Sper să se bucure și să o emoționez” , a mai declarat Beatrice.

Întrebată cum se descurcă în ipostaza de mămică, dar și dacă au parte de ajutor, Beatrice ne-a dezvăluit că cel mai mare sprijin îl are din partea celebrei sale bunici: „Momentan nu mă mai ocup cu nimic, lucram la noi la firma de detectivi, dar acum mi-am luat rolul de mămică în serios. Nu am avut timp să mă duc la muncă efectiv. Și dacă aș fi vrut să muncesc, nu aveam cum. Ne descurcăm cu banii, mamaie ne ajută, dacă eu îi cer ceva, ea nu mă refuză niciodată și mai avem veniturile lui, și el câștigă, așa că ne descurcăm” , a mai susținut tânăra.

