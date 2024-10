Elena Merişoreanu îşi dă „reset” la 77 de ani: “Era cazul să fac ceva”. Are planul bine pus la punct!

Elena Merișoreanu face tot posibilul să arate impecabil la cei 77 de ani ai săi. „Tinerețe fără bătrânețe” pare să fie deviza îndrăgitei artiste de muzică populară. Cel mai probabil vrea să găsească un izvor nesecat de junețe, care să o facă să arate ca un boboc de floare. Zis și făcut, pentru că izvorul cu pricina se află pe la…cabinetul medicului estetician! În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Elena Merișoreanu a dezvăluit ce planuri are pentru perioada următoare și în ce va consta transformarea sa.

Doamna muzicii populare românești are planuri mari în ceea ce privește procedurile de înfrumusețare. Elena Merișoreanu vrea să dea lovitura și să devină cea mai bună versiune a sa. Are de gând să țină o dietă care o va ajuta să dea câteva kilograme jos și să meargă și pe medicul estetician pentru niște retușuri. Nu îi este frică de ac, ba dimpotrivă, se declară o fană înrăită a injecțiilor cu acid hialuronic.

În plus, vrea să își rezolve și problema cu sprâncenele, care îi tot dau bătăi de cap de câțiva ani buni. Planul e bine pus la punct, de acum lipsește doar pusul în practică. Iar aici, doamna Merișoreanu recunoaște că partea cu dieta nu e chiar preferata sa.

Elena Merișoreanu, pusă pe fapte mari

Celebra interpretă de muzică folclorică se ia la trântă cu trecerea anilor. Se apucă serios de dietă, doar că e mai complicat aici. Se știe că interpreta este o gospodină desăvârșită, care gătește mâncăruri delicioase. Nu se oprește aici și merge și la injectat cu acid hialuronic, pentru a șterge urmele anilor.

„Eu atâta timp cât ies pe scenă și chiar după ce nu voi mai ieși, mie îmi place să mă simt bine ca om. Eu operații nu fac, pentru că de operații îmi e mai frică, nu că nu aș vrea. Dar mă injectez. Câte o intervenție cu acid hialuronic, le fac cu drag. Acum sunt programată să mă duc să îmi retușez sprâncenele, la tatuaj. Am găsit o fată, care are un laser și mi-a scos tot albastrul acela pe care îl aveam eu. Eu le am făcute de foarte mult timp, de la Revoluție, era cazul să fac ceva în sensul ăsta, nu îmi mai plăceau. Investesc destul de mult în proceduri, dar nu mi-am făcut un calcul. Când am timp, merg cu drag, pe la fetele care au grijă de mine.

Eu dacă îmi fac un acid hialuronic, mă ține și un an de zile. Sper că și la sprâncene să merg acum și să mă țină pentru tot restul vieții. Eu mi le-am făcut acum aproape 30 de ani, în America. Eu mai am niște dorințe și niște planuri, pentru că vreau să arăt bine. Vreau să slăbesc câteva kilograme. Problema este că încep lunea și miercurea e gata (n.red râde). Aș vrea să dau jos cam 6 kilograme. Numai că eu gătesc foarte mult și îmi e cam greu.

Fac de toate, ciorbe, tocăniță, varză, fripturi la cuptor, plăcinte. Toate îngrașă, asta e problema. Iar mie îmi place să mănânc bine, cu grăsime, eu sunt ardeleancă. Îmi aduc aminte că atunci când eram tânără, luam pastile ca să mă îngraș, când ești tânăr e altceva. Acum e mult mai greu. Eu trebuie să elimin pastele, pâinea, grăsimile, dar îmi e cam greu”, a declarat Elena Merișoreanu pentru CANCAN.RO.

