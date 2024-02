Netflix pregătește marele „boom”! Când apare producția 100% românească pe care toți o vor urmări în weekend, când sunt liberi

Vești bune pentru clienții Netflix! O producție 100% românească urmează să apară pe celebra platformă. Este vorba despre filmul „Nuntă pe bani” al lui Mircea Bravo. Când va putea fi urmărit de români?

Cea de-a doua producție a lui Mircea Bravo, „Nuntă pe bani”, urmează să apară pe Netflix. Filmul va fi disponibil pe celebra platformă de streaming începând cu data de 7 februarie (miercuri), iar românii vor avea ce să vizioneze spre sfârșitul săptămânii viitoare. Va fi un film tocmai bun de văzut în weekend, când aproape toată lumea este liberă de la muncă.

Mircea Bravo şi Alexandra Spătărelu sunt în rolurile principale, comedia fiind produsă de Bravo Films şi regizată de Cristi Iliuşan. Pe lângă protagoniști, cei care joacă în acest film sunt bunica din Chinteni (tanti Lenuţa), comediantul Ionuţ Rusu, Bob Rădulescu, Dan Chiorean, Adrian Cucu, Elena Ivanca. În anul 2022, Mircea Popa (Bravo) a lansat primul lui film intitulat „Mirciulică”.

Se pare că acum pregătește cea de-a treia producție care se va numi „Moartea în vacanță” avându-i ca protagonişti pe Maria Popovici (fostă câştigătoare iUmor, sezonul doi), Costel Bojog (jurat iUmor) şi Mircea Bravo.

Mircea Bravo mărturisea că a investit în acest film din propriul buzunar, fără să aibă alt finanțator. A muncit intens zile la rând și a lipsit de acasă o bună vreme, cât timp era plecat la filmări.

„Nu am avut un alt finanțator și nici nu am luat bani de la cămătari. Am băgat toți banii înainte de a avea vreun venit din primul film. Nu știm o sumă exactă pentru că nu suntem investitorii clasici care vor să bage o suma X și să scoată de 2X. Am băgat banii cu gândul că va fi un film tare pentru cei care vor veni la cinema”, spunea actorul, într-un interviu pentru Libertatea.