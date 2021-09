New York a declarat stare de urgență, după dezastrul provocat de uraganul Ida. Furtuna tropicală a făcut ravagii în metropolă.

Pe contul său de Twitter, primarul Bill de Blasio le-a cerut locuitorilor să stea în case: ”În seara aceasta avem parte de o vreme istorică, ploi în oraș, inundații și condiții periculoase pe străzile noastre. Dacă vă gândiți să ieșiți afară, n-o faceți. Nu vă apropiați de metrouri. Nu conduceți pe inundațiile astea. Stați în casă”, i-a îndemnat primarul pe locuitorii New York-ului.

Uraganul Ida a provocat moartea a şapte persoane în sudul Statelor Unite şi a condus la formarea de tornade şi inundaţii în nord-estul ţării. Aproape 5.300 de persoane au rămas fără curent electric, după dezastrul provocat de fenomenul meteorologic extrem.

Majoritatea liniilor de metrou din New York au fost suspendate, miercuri, din cauza inundațiilor. Serviciul Național de Meteorologie a emis cel puțin cinci alerte privind fenomenele meteorologice extreme, fiind vizată regiunea cuprinsă între zona de vest din Philadelphia şi nordul New Jersey.

Guvernatorul din New Jersey, Phil Murphy, a declarat la rândul său stare de urgenţă: ”Avem prea multe locuri unde inundațiile au blocat mașinile și avem cadavre scufundate. Acum le recuperăm. Toate restaurantele, toate magazinele trebuie să se închidă. Să nu încercați să călătoriți pe vremea asta extrem de periculoasă”, a spus Hector Lola. Potrivit prognozelor, Ida îşi continuă avansul spre nord şi se îndreaptă spre regiunea New England, unde ajunge joi.

This is Staten Island, New York City pic.twitter.com/3w20jZ5Jib

— David Begnaud (@DavidBegnaud) September 2, 2021