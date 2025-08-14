Nici nămolul nu mai e ce a fost! Avertisment pentru turiști: ce cumpără, de fapt

Medicii îi avertizează pe turiștii de pe litoralul românesc să fie atenți atunci când cumpără nămol pentru tratament de pe plajă. Produsul nu ar fi, de fapt, ceea ce prezintă comercianții. Află, în articol, ce se află în acele sticle!

Recent, medicii de la Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol au tras un semnal de alarmă. Specialiștii au transmis că nămolul vândut pe plajă nu prezintă proprietăți terapeutice. În realitate, vânzătorii de pe plajă nu procură produsul din zonele sigure ale lacului, ci este fie refolosit, fie colectat de la mal. Asta înseamnă că nămolul din sticle a fost utilizat sau luat de pe marginea lacului.

Cum recunoști nămolul cu proprietăți terapeutice

Turiștii care vin pe litoralul românesc și vor să facă tratament cu nămol trebuie să se asigure că produsul pe care îl cumpără este autentic. Ei bine, textura trebuie să fie fină și culoarea uniformă. De asemenea, este important și acel miros specific.

Pentru a evita neplăceri, oamenii sunt sfătuiți să cumpere nămol doar de la centrele autorizate, nu și se la vânzătorii ambulanți. Așa cum am menționat mai sus, specialiștii au transmis că, de cele mai multe ori, cel achiziționat de pe plajă nu are proprietăți terapeutice.

Dr. Elena Liliana Stanciu a explicat faptul că nămolul pentru tratamente trebuie extras din mijlocul lacului Techirghiol. Cel colectat de pe margine nu are concentrația necesară de substanțe active, iar în unele cazuri poate fi contaminat.

„Trebuie să fie foarte atenți pentru că acel nămol poate fi din două surse: fie de la sursa de deversare și să fie un nămol care a fost deja utilizat, cu proprietăți terapeutice care nu mai sunt conform studiilor, sau mai există o posibilitate, să fie de la malul lacului, de unde poate fi luat și vândut, dar nu are aceleași proprietăți terapeutice pentru că noi, în cadrul sanatoriului, utilizăm nămol care este extras dintr-o zonă sigură, din mijlocul lacului. Este o cuvă în care nămolul are proprietățile acestea pentru că a trecut un proces de peloidogeneză. Acest proces este îndelungat în timp, chiar și 30 de ani”, spune dr. Elena Liliana Stanciu, medic primar recuperare, medicină fizică și balneologie, conform g4media.ro.

