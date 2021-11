Nick Rădoi, declaraţii despre împăcarea cu Mădălina Apostol. Ce se întâmplă între cei doi: „E foarte greu”

Mădălina Apostol și Nick Rădoi au format un cuplu câţiva ani. Dragostea lor nu a fost lipsită de încercări şi tocmai din acest motiv şi-au spus recent adio. Afaceristul a vorbit în cadrul unui interviu recent despre o eventuală împăcare cu fosta sa parteneră. De asemenea, bărbatul a dezvăluit şi motivele despărţirii.

Mădălina Apostol vrea să dea lovitura în afaceri. Bruneta deţine de puţin timp un studio de videochat, lucru care nu a fost deloc pe placul iubitului său. Afaceristul pare că este destul de hotărât să nu mai formeze un cuplu cu bruneta din acest motiv.

Mai mult, Nick Rădoi a explicat faptul că Mădălina şi-ar fi dorit ca el să se implice în afacere, însă din cauza principiilor sale de viață, bărbatul nu poate face acest lucru.

„Mi-am dorit să mergem pe drumul pe care am pornit dar eu știu că Mădălina își dorește foarte mult să fiu implicat în lucrurile pe care le face astăzi, dar din păcate pentru mine este foarte greu. Am avut și eu ocazii să fac bani în felul cum Mădălina a făcut, dar niciodată nu am vrut să fac bani în felul acesta. (…) E foarte greu. Iubirea și sentimentele care există între noi sunt afectate din cauza vieții profesionale.”, a declarat Nick Rădoi la Antena Stars.

De asemenea, Nick Rădoi a mai adăugat faptul că frica de Dumnezeu şi credinţa sunt mai importante decât banii.

„Oricât de mult mi-as dori să fiu lângă Mădălina, pentru că știu că își dorește lucru acesta, e foarte greu. Frica de Dumnezeu pentru mine este mai importantă decât banii, importantă pentru că așa am fost crescut.”, a mai adăugat afaceristul.

Ce spunea Mădălina Apo stol despre relaţia cu Nick Rădoi

Cu sufletul mâhnit, bruneta a mărturisit, în urmă cu doar câteva zile, pentru CANCAN.RO că și-ar fi dorit să primească ajutor financiar de la Nick Rădoi, dar asta nu se întâmplă nici în situațiile critice.

„Șederea mea în România nu-l afectează cu nimic pe Nick, nici măcar financiar! El nu vede asta ca pe o problemă, dar pentru mine este cea mai mare problemă, pentru că sunt lăsată baltă.

Din moment ce eu las totul baltă ca să merg la el, m-aș fi așteptat ca, atunci când mă întorc în România, să mă ajute din punct de vedere financiar.

I-am cerut bani pentru medicamente, utilități și altele până am obosit, iar el mi-a zis că nu e problema lui. Când am avut COVID-19 și a trebuit să stau în casă, el mi-a zis: «Good luck!» (n.r. – succes)

Eu când vin aici nu pot să mă implic în niște proiecte și apoi el să-mi zică să las tot și să mă duc la el. Nu pot să-mi bat joc de oameni! Drept urmare, eu mai am puțin și deschid o bucătărie, din propriile mele resurse.

Și nu am de gând să mă întorc la el! M-am băgat în proiectul ăsta și mă bucur că am găsit puterea să o iau, din nou, de la capăt”, a spus Mădălina Apostol.

Sursă foto: Arhivă Cancan