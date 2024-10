Nicolae Ciucă explică răspunsurile virale din emisiunea lui Cătălin Măruță, despre Marcel Ciolacu: „Nu s-a prins toată lumea de…”

Cătălin Măruță a pregătit câteva ediții speciale ale rubricii „Sosurile picante”, în contextul alegerilor prezidențiale. Primul invitat a fost Marcel Ciolacu, iar la o zi distanță, prezentatorul TV l-a luat la întrebări pe Nicolae Ciucă. Liderul PNL a vrut să arate că nu are nimic de ascuns, așa că a răspuns fără rețineri. Totuși, declarațiile sale au ajuns virale pe internet, motiv pentru care fostul general a vrut să explice situația.

În urmă cu o zi, Nicolae Ciucă a fost invitat în emisiunea „La Măruță” pentru a participa la o ediție specială a rubricii „Sosurile Picante”. În doar câteva ore de la difuzarea episodului, răspunsul său la una dintre întrebări a ajuns viral pe internet.

Regulile emisiunii îi impun invitatului să ofere prima dată răspunsul, după care să citească întrebarea. În caz contrar, el trebuie să mănânce picant. Ei bine, la una dintre întrebările primite în cadrul rubricii „Sosurile picante”, Nicolae Ciucă l-a luat prin surprindere pe Cătălin Măruță.

Liderul PNL a dat răspunsul fără să stea prea mult pe gânduri. Prezentatorul TV l-a întrebat de mai multe ori dacă este sigur și l-a informat că există posibilitatea să fi înțeles greșit. Totuși, Nicolae Ciucă s-a arătat încrezător și i-a dat voie lui Cătălin Măruță să citească întrebarea despre Marcel Ciolacu.

Nicolae Ciucă: Am înțeles foarte bine

Nicolae Ciucă a fost nevoit să spună trei calități pe care Marcel Ciolacu le are și el nu. Astfel, Cătălin Măruță a vrut să se asigure încă o dată că liderul PNL a înțeles întrebarea, iar fostul general a confirmat.

„Cătălin Măruță: Adică, el are onoare, dumneavoastră nu aveți? El are respect, dumneavoastră nu aveți? Și predictibilitate… dumnealui are și dumneavoastră nu?

Nicolae Ciucă: Da.”