Nicole Cherry a „fentat” depresia postnatală! Ce schimbări s-au petrecut în viața artistei de când e mamă

Nicole Cherry a devenit mamă de curând, dar spune că temerile nu au cuprins-o. În exclusivitate pentru CANCAN NEWS, artista a dezvăluit cum a reușit să se țină departe de anxietăți și ce schimbări s-au produs în viața ei de când a născut.

Nicole Cherry e mamă tânără, dar lipsa de experiență nu o face să se teamă! Are ajutoare și, crede ea, faptul că și-a dorit un copil, o ajută să stea departe de anxietate și de frici.

„Nu sunt anxioasă! Am perioade în care nu mă simt prea bine dacă am o perioadă foarte încărcată și nu pot sta cu familia mea, dar nu știu dacă putem spune …

Eu cred că am o viață echilibrată și am puțin din toate și, cumva, să nu pic într-o latură din asta anxiaosă. Și am avut parte și de părinți care m-au susținut de fiecare dată, oameni care mi-au fost alături și cred că asta contează foarte mult în viața unui om”, ne-a dezvăluit artista.

Cum i s-a schimbat viața artistei de când a devenit mamă

„Clar, mi-e teamă să nu răcească, să nu se complice în ceea ce privește sănătatea, să pot să-i dau educația pe care eu am primit-o de la ai mei, dar le fac față pentru că mi-am dorit acest copil. Știam cu ce încărcătură emoțională vine rolul de mamă și din acest motiv cred că am trecut cu brio și peste perioada de lăuzie și așa mai departe”, a mai adăugat Nicole Cherry.

Sursă foto: Instagram.com