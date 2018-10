Nicole Cherry pleacă în SUA, dar nu singură! Ce bărbat o va însoți în primul ei turneu peste Ocean

Nicole Cherry a împlinit 19 ani, se bucură de un mare succes, dar depinde, în continuare, de tatăl ei. Cel puțin atunci când vrea să călătorească. Pentru că bărbatul nu o lasă niciodată să plece singură la drum.

La începutul lunii noiembrie, Nicole Cherry are programat un turneu, în SUA. Unde va merge, logic, însoțită de tatăl ei. Artista a fost apropiată de familie încă de mică. În anii adolescenței a împărțit același pat cu mama ei, iar în cluburi mergea însoțită de celălalt părinte.

Nicole Cherry este foarte apropiată de tatăl ei, George Ghinea, care a avut grijă ca fiica sa să ducă o viață normală, fără vicii. De altfel, este și impresarul ei! Iar la turneul din SUA își va însoți odorul, conform libertatea.ro.

„Faptul că am fost protejată atât de bine se datorează părinţilor mei, tatălui meu. El poate să mă crească atât de frumos în continuare. Eu cred că ei tot o să mă crească, să mă înveţe. El îmi vrea binele şi are o experienţă mult mai mare decât mine. Dacă îl am pe tata chiar nu îmi e frică. În tot timpul ăsta el îşi doreşte să mă înveţe şi să mă pregătească pentru momentele în care nu va mai putea fi lângă mine. Mie îmi e foarte bine aşa cum sunt. Oamenii nu ştiu despre Nicole Cherry că până când să fie ea cunoscută şi să câştige tot ce are tatăl ei i-a oferit toate lucrurile astea.”, a povestit Nicole Cherry la o emisiune TV.