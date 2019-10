Nicole Cherry și-a pus silicoane: ”Mama Natură n-a fost generoasă cu mine”

Nicole Cherry și-a pus silicoane. Artista a trecut pragul medicului chirurg în urmă cu aproape un an, însă abia acum a mărturisit totul.

Nicole Cherry a decis că este momentul unor schimbări în ceea ce privește aspectul ei fizic și a trecut la fapte. După ce şi-a operat guşa, artista a trecut pragul medicului chirurg pentru un bust mai generos. Totul s-a întâmplat în urmă cu aproape un an, însă, abia acum Nicole Cherry a mărturisit totul. (CITEȘTE ȘI: NICOLE CHERRY A FĂCUT PIAȚA PENTRU… ”COPILAȘII” EI!)

Nu de alta, dar nimeni nu și-a dat seama de intervenția pe care a făcut-o deoarece Nicole a optat pentru o mărime naturală.

”Da, mi-am pus. Nu sunt genul de persoană care să mint, nu aș avea de ce să mint. Eu n-am avut niciodată (n.r sâni), n-am avut de acolo. Mama natură n-a fost generoasă cu mine pe partea aia și n-am privit-o niciodată ca pe ceva imposibil de făcut și pâna la urmă mi-am luat inima în dinți și am zis să fac pasul ăsta[…] Ma simt mult mai bine, n-am exagerat, drept urmare abia acum se face anul și nu și-a dat nimeni seama”, a spus artista la ”Răi Da Buni”.

Nicole Cherry se vede mireasă

Nicole Cherry este foarte fericită alături de Florin, băiatul cu care artista are o relație de un an de zile. Cei doi s-au mutat împreună de ceva timp și au planuri serioase de viitor. Chiar dacă gurile rele nu prea au crezut în relația celor doi, frumoasa aristă a demonstrat tuturor contrariul. Ori de câte ori vorbește despre cel care i-a furat inima, Nicole Cherry radiază de-a dreptul. (VEZI ȘI: NICOLE CHERRY, DESPRE EXPERIENȚELE NEPLĂCUTE CU BĂRBAȚII: „MI S-AU LUAT BANII ȘI PE O APĂ PLATĂ”)

”A fost simplu și natural. Nu simt lipsa părinților pentru că mă văd mereu cu ei. Am și permis, ajung de colo-colo foarte repede. E foarte ok! (…) Mama e o bucătăreasă foarte bună și ne mai trimite mâncare. Și am moștenit talentul ăsta de la ea. Îmi spune toată lumea asta! (…)

Ne-am acomodat foarte repede unul cu altul, nu pot să zic că au fost așa, conflicte, nu am avut și sper să ne ținem departe de ele. E foarte natural și se simte de parcă am fi de foarte mult timp împreună. Eu cred că da, că este sufletul meu pereche, dar îmi place să fiu rezervată când vine vorba de lucruri personale…îmi place să țin mai mult pentru mine, dar presa e curioasă. (…)” , a declarat Nicole Cherry pentru Viva!