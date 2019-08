CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini senzaționale cu idolul adolescenților din România. Nicole Cherry a ieșit nemachiată din casă, ca să facă piața pentru ”copilașii” ei. (CITEȘTE ȘI: IUBITUL BIANCĂI DRĂGUȘANU, ACUZAȚII DE FRAUDĂ CU CRIPTOMONEDE! CUM ÎNCEARCĂ SĂ-L ”DISTRUGĂ” FOSTUL ASOCIAT PE ALEX BODI)

Dacă cineva își închipuia că Nicole Cherry nu are cu cine să își împartă timpul liber atunci când se întoarce de la concerte ori de la repetiții s-a înșelat amarnic. Atunci când ajunge acasă artista este întâmpinată de ”copliașii” ei, o piscuță și un cățel pe care l-a primit cadou de la Antonia, ”King”. (NU RATA: CE DECIZIE A LUAT ÎN ÎNCHISOARE UNUL DINTRE CEI MAI CUNOSCUȚI CRIMINALI DIN ROMÂNIA. A RENUNȚAT LA…)

A căutat cu atenție după mâncarea preferată a animăluțelor ei

Recent, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a întâlnit-o pe Nicole Cherry într-un renumit centru comercial din Capitală. Din câte se pare, artista care a devenit idolul adolescenților nu ține cont de nimeni și animic atunci când trebuie să le facă pe plac animalelor ei de companie. Așa se face că Nicole a ieșit nemachiată din casă și s-a îndreptat glonț spre un pet shop. Unde a luat la puricat rafturile, pentru a căuta mâncarea preferată a ”micuților” ei.

După ce a analizat cu mare atenție mai multe produse, artista a ales câteva conserve, dar și o pungă mare cu hrană pentru pisici și s-a îndreptrat spre casa de marcat. Imediat după ce a achitat produse cumpărate, Nicole Cherry s-a îndreptat grăbită către casă, acolo unde e de presupus că o așteptau cu mare nerăbdare micuțele patrupede. (VEZI ȘI: AM AFLAT MOTIVUL DIVORȚULUI LUI WHAT’S UP: „ÎNCERCAU SĂ MASCHEZE ÎN PUBLIC, DAR SIMINA ERA O…”)

Experiențe neplăcute cu bărbații

Îninate însă de a-l cunoaște pe iubitul ei, Nicole Cherry a avut parte și de experiențe neplăcute la capitolul ”bărbați”. (NU RATA: PARODIATĂ DE BENDEAC, NICOLE CHERRY VINE CU O PROPUNERE ULUITOARE: ”AR FI INTERESANT SĂ…”)

“Asta e o concepţie pe care nu o s-o schimb şi o să o transmit şi fiului sau fiicei mele. O să spun: Mama, dacă băiatul vine, băiatul plăteşte. Dacă tu eşti băiatul, tu plăteşti. Aşa e frumos. Nu am mai ieşit după. Nu am mai putut. Mi se pare că băiatul trebuie să fie bărbat. Mi s-au luat banii şi pe o apă plată. Mi se pare strigător la cer”, a declarat Nicole Cherry în cadrul unei emisiuni TV.

Adolescenta a devenit cunoscută în anul 2013 cu single-ul Memories, al cărui clip a strâns, de atunci, peste 14,5 milioane de vizualizări pe Youtube. Când a lansat piesa, Nicole avea doar 14 ani. Melodia a prins imediat la public, iar toate posturile de radio din România au difuzat-o intens.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)