Nicole Cherry vorbește despre nuntă: „Este un inel pe care....”

Nicole Cherry, artista care va deveni în curând cea mai tânără mămică din showbiz, a vorbit, în exclusivitate pentru Ciao, despre nuntă.

Cântăreața povestește că ea și iubitul ei, Florin Popa, nu se grăbesc să facă acest pas pentru că, spun ei, își doresc ca evenimentul să fie perfect, ceea ce înseamnă să se întâmple atunci când pandemia va luat sfârșit.

„Nu ne-am căsătorit. Este un inel pe care tot de la Florin îl am, mi l-am dorit, e un inel simbolic, atât. Cel oficial nu a venit, dar nu ne grăbim pentru că nu trebuie să oficializăm nimic. E clar că pentru noi este oficial deja.

Am făcut un copil dorit, nu a fost nimic întâmplător, am tot primit întrebarea asta. Nu, nu a fost o întâmplare, noi ne-am dorit să avem un copil. Momentan… noi am așteptat să treacă pandemia pentru că ne-am dorit ca acest eveniment (nunta – n.r.) să se desfășoare într-un mod normal și să ne bucurăm de absolut toți oamenii pe care vrem să-i avem la evenimentele noastre. Probabil anul viitor vom face nunta. Nu vreau să grăbesc lucrurile”, a mai spus Nicole Cherry.

Unde pleacă Nicole Cherry în vacanță

„Sunt perfect normală, n-am absolut nicio problemă, merg la concerte, evenimente, activitatea mea se desfășoară normal. Poate din noiembrie să zic că o las mai moale, cum se zice, dar până atunci nu. Mă simt foarte bine”, spune Nicole.

Din fericire, sarcina decurge foarte bine, mai mult, din partea medicilor nu a primit nicio restricție. Cântăreața și-a propus să călătorească în această vară, să se bucure de vacanțe.

“Cred că o să merg în vacanță undeva prin Grecia. Momentan n-am stabilit ceva clar, dar cu siguranță o să mă plimb, mai ales că nu am nicio restricție, totul decurge normal”, a mai declarat Nicole Cherry pentru CIAO.RO.

