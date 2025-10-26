Nicoleta Dragne, fosta ispită de la Insula Iubirii, semnal de alarmă de pe patul de spital: „Nu așteptați să vi se infecteze!”

Fosta ispită de la Insula Iubirii a trecut din nou printr-o intervenție chirurgicală și le avertizează pe femei asupra riscurilor la care se pot supune fără voia lor. Nicoleta Dragne a postat o fotografie pe rețelele sociale de pe patul de spital. Ispita a apelat cu mai mult timp în urmă la o intervenție estetică care i-a dat multe bătăi de cap, iar acum suportă conscințele.

Aqua filling-ul, procedura despre care vorbește Nicoleta, este un tip de umplere injectabilă folosit pentru augmentarea sânilor sau feselor, promovat inițial ca o alternativă non-chirurgicală la implanturi. În realitate, substanța folosită poate cauza complicații grave, infecții și inflamații, motiv pentru care metoda a fost interzisă în numeroase țări, inclusiv în România.

Nicoleta Dragne la un pas de septicemie

În urmă cu aproximativ șapte ani, a apelat și la o procedură de augmentare a feselor cu substanță injectabilă de tip aqua filling, care s-a dovedit a fi una dintre cele mai periculoase decizii din viața ei. Gelul s-a deplasat din zona injectată, provocând inflamații severe și dureri cumplite, iar Nicoleta a ajuns la un pas de septicemie. Problemele apărute au forțat-o să suporte mai multe operații de corectare, iar acum, după ultima intervenție, pare că în sfârșit a trecut peste cel mai dificil capitol.

Blondina, cunoscută pentru aparițiile sale provocatoare din emisiunea de la Antena 1, nu s-a oprit la o singură intervenție estetică. De-a lungul anilor, Nicoleta a recunoscut că și-a făcut rinoplastie și implant mamar, transformându-și complet look-ul.

Fosta ispită le dă un sfat tinerelor

La doar trei zile după o nouă operație, Nicoleta Dragne a postat pe Instagram un mesaj de alarmă pentru fetele care se confruntă cu aceleași probleme.

„Trei zile de la operație. Sunt foarte bine. Dacă aveți aqua filling, nu așteptați să vi se infecteze. Recuperarea este mult mai ușoară dacă vă operați la timp”, a scris Nicoleta pe Instagram.

Nicoleta Dragne este una dintre puținele influencerițe care vorbesc deschis despre reversul intervențiilor estetice. Fosta ispită a transmis un avertisment clar pentru femeile care, în căutarea perfecțiunii, pot ajunge să se confrunte cu probleme de sănătate serioase.

Nicoleta Dragne, la un pas să aibă soarta Monalisei Liuba. Era să moară din cauza unei intervenții estetice