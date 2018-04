Nicoleta Luciu a spus cum a slăbit, de fapt: „Mi-am micșorat stomacul”

Are 38 de ani, dar arată ca la 20! În plus, potrivit mărturisirilor Nicoletei Luciu are 56 kg la o înălțime de 1,76 metri. În cadrul unui interviu oferit recent, fosta asistentă TV a împărtășit tuturor cum a a reușit, de fapt, să scape de kilogramele în plus. Oricine poate să îi urmeze exemplu.

Nicoleta Luciu are patru copii și reușește în continuare să arate senzațional. Vedeta a ținut multe diete de-a lungul vieții, însă se pare că acum a găsit marele secret. Bruneta mănâncă de toate, însă foarte puțin.

„Eu am mâncat foarte puțin în general și mi-am mișorat stomacul. Aici, la Miercurea Ciuc, toată lumea mănâncă normal. Slănină cu ceapă, mâncăruri gătite, o grămadă de mâncăruri grele. Și mănânc și eu. Dar… împart o porție în zece, iar eu mănânc a zecea parte. Aici imi este mai greu să mă descurc cu regimul, tentațiile culinare sunt mari. Plus că n-am concurență. Ai văzut cum este, la București, dacă mergi la un eveniment și vezi o femeie mai slabă, imediat te pui și tu la regim. Mănânc mâncare doar de două ori pe zi și cantități foarte, foarte mici”, a declarat Nicoleta Luciu, pentru revista Viva.

„În afară de cele două mese pe zi, mai beau patru litri de suc de citrice, în special grepfruit. Asta și înainte de masă. În rest, mănânc fructe și legume. Morcovi, broccoli, gulie, mere și struguri, mai nou. Cei negri îmi plac de mor”, a mai spus focoasa brunetă.