Nicoleta Nucă lansează single-ul „Tăcerea”, în colaborare cu Vescan: ”Mereu am știut că vocile noastre se potrivesc”

Nicoleta Nucă revine cu single-ul „Tăcerea” în colaborare cu Vescan, cu un puternic mesaj de dragoste, alături de un videoclip plin de emoție și mișcări de dans contemporan.

Piesa „Tăcerea” a fost compusă de Dorian Oswin și Anastasia Sandu, versurile sunt semnate de Vescan, Anastasia Sandu și Dorian Oswin, iar producția a fost realizată de Dorian Oswin. „Tăcerea a luat naștere în urma unei discuții cu Vescan în care ziceam că până acum nu am colaborat și că ne-ar plăcea să lucrăm împreună la o piesă! Ne-am văzut la studio la Dorian Oswin, am înregistrat demo-ul, care, în varianta inițială, nu era tocmai ce auziți acum. Apoi, Dorian a lucrat la producție și Anastasia Sandu la versuri și așa a luat naștere piesa „Tăcerea”. Este o piesă foarte dragă și în care cred mult și sper că și voi veți avea aceeași impresie!”, a declarat Nicoleta.

„Mă bucur mult că a sosit timpul pentru „Tăcerea”, o apreciez de mult timp pe Nicoleta și mereu am știut că vocile noastre se potrivesc perfect, era doar o chestiune de timp. La capitolul feeling, piesa asta are ceva special de la prima notă, am participat cu mare drag la ea alături de Nicoleta, Dorian Oswin și Anastasia și, într-un final, din multe idei a ieșit „Tăcerea”. Piesa surprinde un moment cu multe semne de întrebare și reproșuri dintr-un cuplu, momentul acela în care căutăm vinovați și explicații și nu rezolvarea problemelor. Una peste alta, sunt foarte încântat de această colaborare și abia aștept să ajungă în casele și inimile voastre. Peace and love”, a spus Vescan.

Videoclipul a fost filmat și regizat de SAN și produs de Loops Production.

Nicoleta s-a făcut remarcată în cadrul emisiunii de talente „X Factor”

Nicoleta s-a făcut remarcată în cadrul emisiunii de talente „X Factor”. Primul single al Nicoletei Nucă, lansat imediat după participarea la „X Factor”, a fost piesa „Nu sunt”, un adevărat succes, cu peste 20 de milioane de vizualizări pe YouTube. Alte piese lansate de artistă în cariera sa sunt „Ai uitat cine ești”, „Alt Tu”, „Castele de nisip”, precum și două single-uri compuse de Carla’s Dreams, „Amintiri” și „Când pleci”, dar și „N-am pierdut nimic”.

Anul trecut, Vescan a lansat „Ce-o fi, O Fi”, în colaborare cu Mira, o piesă care a cucerit topurile radio și TV, cu peste 28 de milioane de vizualizări pe YouTube. Single-ul „Las-o”, lansat în anul 2016 a depășit 30 de milioane de vizualizări pe YouTube, iar „Piesa mea preferată” (feat.Kamelia) și „În dreapta ta” (feat. Alina Eremia) au atins performanța de a fi simultan în Top 10 (Radio/TV) Media Forest Romania. Anul acesta, Vescan va lansa albumul #MuzicăSauNebunie.