Niculina Stoican nu a fost, încă, la mormântul lui Petrică Mîțu Stoian. Care este motivul

Petrică Mîțu Stoian s-a stins în urmă cu cinci luni, lăsând în urmă lacrimi și durere. Niculina Stoican, una dintre apropiatele regretatului artist, încă nu și-a revenit din șoc și a mărturisit, recent, motivul pentru care, încă, nu a fost la mormântul interpretului de muzică populară.

Niculina Stoican nu are puterea să meargă la locul de veci al lui Petrică Mîțu Stoian. În sufletul solistei, artistul este încă viu și refuză faptul că acesta nu se mai află printre noi. Motiv pentru care, în viitorul apropiat, nu are de gând să meargă la mormântul celui cu care a avut o relație specială.

“Eu nu am fost la el la mormânt. Și probabil că nici nu am să mă duc curând. Pentru că încă nu m-am obișnuit cu ideea că nu mai este și sinceră să fiu nici nu știu când am să mă obișnuiesc. Pentru mine, el în sufletul meu este încă viu, cumva refuz să cred că nu mai este și mă țin ancorată în amintirile mele. Am avut o relație într-adevăr specială”, a spus Niculina Stoican, potrivit CIAO.RO.

(VEZI AICI: TERAPIA CU OXIGEN HIPERBAR A MAI FĂCUT O VICTIMĂ! MEDICUL LUI PETRICĂ MÎȚU STOIAN ŞI-AR FI DISTRUS PLĂMÂNII CU ACEEAŞI PROCEDURĂ)

Avocata familiei lui Petrică Mîțu Stoian, revoltată: “Săptămâna trecută…”

Altfel, Carmen Obârsanu, avocata familiei lui Petrică Mîțu Stoian, cea care se ocupă de dosarul morții interpretului de muzică populară, susține că ancheta în acest caz este tărăgănată. Mai mult decât atât, i-a fost restricționat și accesul la dovezi. Aceasta a solicitat reaudierea medicilor de la clinica unde regretatul artist a fost tratat în camera hiperbară.

“Mi-a dat ordonanța că pot să fac copie din dosar cu excepția actelor medico legale. Acestea nu sunt nici acum finalizate, pentru ca s-au trimis la Timișoara pentru testul toxicologic. Și de acolo îmi tot zic că se îmbolnăvesc toți, pe rand, de Covid. Săptămâna trecută s-a trimis rezultatul analizei la Caraș, la serviciul de medicină legală. Bineînțeles că medicul de acolo a plecat în concediu… Ca să facă raportul final trebuie să ceară puncte de vedere de la diverse instituții de învățământ superior, clinici, din țară”, a declarat avocata.

(NU RATA: AVOCATA LUI PETRICĂ MÂŢU STOIAN, DEZVĂLUIRI TULBURĂTOARE DIN ANCHETA MORŢII ARTISTULUI. RĂSTURNARE DE SITUAŢIE)