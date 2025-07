Nicușor Dan, mai bogat cu 12 milioane de euro! Banii urmează să îi fie virați pe card

Conturile lui Nicușor Dan ar urma să se rotunjească semnificativ. Mai exact, președinte României ar trebuie să primească 12 milioane de euro. Momentan, suma este în analiză. Află, în articol, toate detaliile!

Nicușor Dan a încasat sume frumușele în urma campaniilor electorale. Președintele României a primit aproximativ 660.000 de lei după alegerile de la Primăria Capitalei, iar acum urmează să încaseze și banii în urma campaniei electorale de la alegerile prezidențiale. Potrivit datelor de la Autoritatea Electorală Permanentă, șefului statului ar trebui să îi intre în cont 60,8 milioane de lei, adică peste 12 milioane de euro.

Datele de la AEP arată că Nicușor Dan a primit aproape 660.000 de lei, echivalentul a peste 130.000 de euro, în luna septembrie a anului trecut, în urma campaniei electorale de la Primăria Capitalei. Ei bine, acum este în analiză să fie virată și suma de 60,8 milioane de lei, echivalentul a peste 12 milioane de euro, pentru alegerile prezidențiale. Președintele AEP, Zsombor Vajda, a declarat că fiind „sume cu destinație specială, se plătesc toți banii odată”, potrivit Gândul.

Nicușor Dan nu s-a ferit să vorbească despre banii cheltuiți în campania electorală. În timpul unei dezbateri televizate de la Antena 3 CNN din campania electorală, președintele Româniai a susținut că a primit câteva milioane de lei ca donaţii.

În ceea ce privește campania electorală pentru Primăria Capitalei, Nicușor Dan spunea că a primit în jur de 2,1 milioane de lei, adică 400.000 de euro. Șeful statului a precizat că 100.000 de euro au fost bani de la USR, iar 310.000 de euro, donaţii de la cetăţeni.

„Fiecare candidat are voie să folosească pentru poziţia de primar al municipiului 660.000 de lei, pe care intenţionez să îi împrumut şi statul dă această sumnă înapoi tuturor candidaţilor care fac 3%. Pentru moment, am împrumutat de la banca la care am cont o parte din această sumă”, spunea Nicușor Dan în luna mai a anului2024.