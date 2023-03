Nimeni nu se aștepta la asta! Ce a făcut Gina Matache după ce a postat o filmare în care Radu Siffredi îl înjură pe unul dintre nepoții săi

Spiritele sunt tare agitate în familia Matache. Noul iubit al Oanei a adus vrajba, iar cea mai vehementă în privința acestuia este Gina Matache. De când a aflat că fiica ei are o relație cu Radu Siffredi, Gina Matache nu mai are liniște. Aceasta l-a criticat dur pe bărbat și spune că nu are ce căuta lângă Oana, dar mai ales lângă nepoții ei, lucru demonstrat și de ultima filmare cu Radu Siffredi pe care Gina Matache a făcut-o publică.

Recent, în încercarea de a demonstra tuturor, dar mai ales fiicei sale, că Radu Siffredi nu este potrivit pentru ea și copiii săi, Gina Matache a publicat pe pagina ei de Instagram o filmare în care bărbatul are un comportament ce lasă de dorit. Mai exact, acesta este anunțat de Oana că unul dintre copii s-a trezit în timpul nopții, iar după ce aceasta a părăsit camera Radu Siffredi l-a înjurat pe cel mic.

„Iar? S-a trezit? Eu cred că nu poate să respire. S-a trezit copilul iarăși, băga-i-aș @#%$^& să îi bag”, a spus Radu Siffredi.

Aceste imagini au fost publicate de Gina Matache cu scopul de a demonstra că bărbatului nu îi pasă deloc de copiii fiicei sale și că nu are ce căuta lângă ei. Însă, surpriza a venit la câteva ore după ce Gina Matache a făcut postarea. Spre surprinderea tuturor, aceasta a șters imaginile. Gestul ei i-a contrariat pe internauți, având în vedere că restul postărilor denigratoare la adresa lui Radu Siffredi nu au fost șterse.

Gina Matache, la capătul puterilor

Mama Oanei Matache nu știe ce să mai facă în privința fiicei sale. Artista este împotriva relației pe care aceasta o are. Femeia îl consideră pe Radu Siffredi un bărbat nepotrivit pentru fiica sa, din toate punctele de vedere. Gina Matache spune că de când a început relația cu Radu, Oana nu a mai vorbit cu restul familiei. Femeia încercă din răsputeri să o facă pe fiica ei să realizeze că bărbatul are o influență proastă, însă, nu pare să reușească.

Mai mult, Gina Matache este vehementă și spune că bărbatul nu ar trebui lăsat pe lângă cei mici. Femeia pare că a ajuns la capătul puterilor și le-a cerut părerea oamenilor din mediul online, iar mulți au fost pe aceeași lungime de undă cu ea.

„Aș aprecia dacă v-ați spune părerea. Pentru asta am postat! E un ajutor pentru mine, să pot să văd adevărul. Nici mie nu-mi place că fac asta, dar copiii trebuie protejați. Sincer, credeam că sunt eu cu capul… Și mie mi se pare că e anturaj prost. Și mai grav e că nu realizează!

E vorba doar de faptul că exemplarul acesta nu trebuie să stea în preajma celor mici. Copilul meu e important pentru mine și fac tot ce pot să-i deschid ochii. Copiii au un tată exemplu de eleganță, cu principii sănătoase. Vine freză-n vânt și se duce naibii ce au construit părinții. Chiar mulțumesc pentru sfat, dar numai după ce am epuizat toate argumentele am luat această decizie”, spunea Gina Matache.

