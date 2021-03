Nimic nou în Copou » Poli a luat băătaie din nou: „E un moment zero!”

FC Voluntari a învins-o în deplasare pe Politehnica Iaşi cu scorul de 2-0 (1-0), într-un meci din etapa a 25-a a Ligii 1. Victoria ilfovenilor a fost obținută grație golurilor marcate de mijlocaşul Antoni Ivanov (min. 5, 67), împrumutat de la Universitatea Craiova.

Cele două formații au terminat partida cu câte un om mai puțin pe teren Juan Pabo Passaglia, respectiv Viktor Angelov fiind trimiși la cabine după un conflict la mijlocul terenului.

„Trebuie să ne adunăm, să strângem rândurile, să fim mai uniți. Indiferent cum, noi trebuie să adunăm puncte. Am avut greșeli individuale, trebuie să fim conștienți de asta, ne-au surprins pe contraatac. O echipă organizată, un Gabi Tamaș care joacă ca la 21 de ani. E un moment zero în care cu toții trebuie să arătăm că suntem bărbați, că suntem fotbaliști. Am preluat din mers o echipă făcută, am adus un preparator fizic, un antrenor care consider că mă va ajuta foarte mult. Încerc să aduc și jucători. Continuăm așa și capul sus, mai sunt foarte multe meciuri. Nu vreau să discut deocamdată despre partida cu FC Argeș. Ne lingem rănile și sperăm să ne recuperăm din punct de vedere fizic și mental”, a declarat Andrei Cristea, la flash-interviurile de după meci.

În urma acestui rezultat, FC Voluntari a acumulat 24 de puncte și a urcat pe locul 14 în clasamentul Ligii 1, devansând-o pe Hermannstadt (22 de puncte), echipa de pe locul 15. De cealaltă parte, Poli Iași rămâne pe ultimul loc în clasament, cu doar 16 puncte, având însă cu un meci mai puțin disputat, după ce partida de la Ovidiu, cu FC Voluntari, a fost amânată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Pentru Poli Iași urmează meciul cu FC Argeș, din deplasare, programat luni, 8 martie, de la ora 17:30, în cadrul etapei cu numărul 26 din Liga 1.