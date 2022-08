Nina a fost concediată de două ori, din același motiv: e prea atrăgătoare! Cum arată, de fapt, de la brâu în jos

Nina Osegueda, în vârstă de 38 de ani, a devenit virală pe TikTok, după ce a povestit cum a fost concediată de două ori din cauza felului în care arată. Femeia a mărturisit că a avut astfel de probleme încă din copilărie.

Nina a povestit pe reţele de socializare cum forma corpului său i-a afectat viaţa încă de la o vârstă fragedă.

„Am fost mustrată de două ori la două birouri diferite pentru că m-am îmbrăcat „nepotrivit”” , a declarat Nina Osegueda pe TikTok.

În clipul care a fost vizionat de peste 5,5 milioane de ori, femeia a spus că nu contează cum se îmbracă, deoarece oamenii din jurul său consideră întotdeauna că este „nepotrivit”.

„Am învățat că, oricât de adecvat sunt îmbrăcată, corpul meu este atât de ofensator, încât nu voi fi niciodată îmbrăcată suficient de adecvat pentru locul de muncă”, a explicat ea.

Nina s-a confruntat cu probleme din cauza corpului său încă din copilărie

Femeia de 38 de ani a mărturisit şi faptul că i-a fost rușine de profesori când era la școală.

„Am fost în echipa de înot cea mai mare parte a copilăriei mele și, de îndată ce am ajuns la adolescență, am fost hărțuită de colegii mei și de antrenorii mei. Un antrenor, o femeie adultă, mi-a spus „să scutur grăsimea de pe coapse”, pentru a mă face să mă mișc mai repede”, a spus ea pentru Daily Star.

Osegueda a spus că a participat la un program de teatru în liceu și i s-a spus de către profesorii ei să facă o audiție pentru rolul „fata grasă şi amuzantă” și să rămână la comedie: „Pentru că nu aveam „aspectul” potrivit pentru o actriță principală”, a spus ea.

„Știam că vreau să fiu artistă, însă abuzul pe care l-am primit în liceu m-a făcut să stau puțin pe gânduri și astfel am ajuns să merg la facultatea de muzică în loc de teatru. Din fericire, am terminat și am început să cânt odată ce am absolvit.”, a mai povestit femeia.

Postările lui Osegueda pe TikTok au stârnit o discuție despre modul în care femeile sunt tratate la locul de muncă datorită formei corpului lor. Mii de utilizatori au luat cu asalt secțiunea de comentarii, împărtășindu-și propriile experiențe.