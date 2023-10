Noapte de coșmar pentru Cătălin Scărlătescu, juratul de la Chefi la Cuțite. Ce s-a întâmplat cu unul dintre concurenții echipei sale

Marți seara a rulat ediția nr. 20 a celui de-al 12-lea sezon Chefi la Cuțite, la Antena 1. Echipa lui chef Cătălin Scărlătescu a mai pierdut un membru, seara trecută. Concurentul a acumulat cel mai mic punctaj, la proba individuală. Detaliile se află mai jos, în articol.

În ediția care a rulat seara trecută la Antena 1, chef Cătălin Scărlătescu a mai pierdut un membru din echipa sa. Concurenții echipei turcoaz au intrat la proba individuală, iar unul dintre participanți a acumulat cel mai mic punctaj, la proba individuală. Motiv pentru care a părăsit competiția culinară. Este o nouă lovitură pentru Cătălin Scărlătescu, deoarece, recent, a mai pierdut o concurentă. Monica Iliescu a fost eliminată, tot în urma unei probe individuale. Atunci, fanii emisiunii l-au criticat pe celebrul bucătar. (Vezi aici)

Noapte de coșmar pentru Cătălin Scărlătescu, la Chefi la Cuțite: încă un concurent a fost eliminat!

De data aceasta, în urma duelului, Fabian Soare a acumult cel mai mic punctaj. Concurentul din echipa turcoaz a fost eliminat în ediția din 3 octombrie. Iată clasamentul probei individuale de seara trecută:

– Valentin Timofte – a acumulat 15 puncte;

– Horia Manea – a acumulat 15 puncte;

– Janni Alexandridis – a acumulat 15 puncte;

– Maryoris Hurtado – a acumulat 14 puncte;

– Alex Mihoc – a acumult 12 puncte;

– Cosmin Berki – a acumulat 12 puncte;

– Nadd Hu – a acumulat 12 puncte;

– Alexandru Bunea – a acumulat 12 puncte;

– Zaid Mohannad (Habibi) – a acumulat 10 puncte;

– Raluca Hulubei – a acumulat 9 puncte;

– Răzvan Mincă – a acumulat 9 puncte;

– Fabian Soare – a acumulat 5 puncte, motiv pentru care a fost eliminat.

Chef Cătălin Scărlătescu s-a întristat, atunci când a aflat că Fabian Soare părăsește echipa turcoaz, de la Chefi la Cuțite. A reacționat: „De ce, mă, farfuria aia?! Ce căuta brânza aia cu miere? Cum să le faci pe alea? Erai direct din altă poezie”.

„Pleacă un om, iar voi știți să gătiți doar la proba individuală. Nu așa se face, dragii mei! Se pune osul la muncă! Era o echipă frumoasă când v-am ales. O zi ciudată, am avut un discurs trist”, a fost o parte din discursul pe care l-a ținut juratul de la Chefi la Cuțite.

Fabian Soare avea în plan să fie actor

Fabian Soare, fostul participant în show-ul culinar de la Antena 1, visa să ajungă actor. Despre acest aspect a vorbit la preselecții, la Chefi la Cuțite.

„Eu voiam să fiu actor inițial și m-am dus în Londra, unde este viața bună și frumoasă… Unde e străinătate, unde nu e ca în România… La prima oră din acea facultate i-am văzut pe toți ceilalți cu scaunele în cap că așa le-au zis profesorii să facă, un exercițiu de actorie. Am zis că am ajuns la nebuni. Am zis că eu nu am ce căuta aici, nu mi-a plăcut, am văzut cum stă treaba și m-am schimbat eu repede cumva.

M-am dus la decan și i-am zis că vreau să fac filme. Nu prea îmi place actoria asta a voastră. În capul meu credeam că voi învăța să fac filme fizic… Nu filmai, nu învățai, nu experimentai cu colegii. Ți se ia rău de tot după trei luni de așa ceva”, a povestit Fabian Soare, la Chefi la cuțite, în preselecții.