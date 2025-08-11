Noemi, mama care și-a pierdut toți copiii în accident, strigăt sfâșietor de durere: ”Mi-aș da viața...”

Noemi, mama care și-a pierdut toți copiii în accident, nu își poate reveni! Rămasă fără cei trei micuți ai săi, femeia este sfâșiată de durere. În urmă cu doar câteva ore, ea a transmis un mesaj emoționant.

Bogdan și Noemi Troia trăiesc o adevărată tragedie: și-au condus pe ultimul drum cei trei copii, toți decedați într-un accident cumplit de mașină. Cei doi părinți au supraviețuit, dar au ajuns acum în scaune cu rotile. Nenorocirea s-a produs în data de 27 iulie, în jurul orei 17:00, pe o șosea din provincia Cuenca, în centrul Spaniei. Familia de români se afla în drum spre biserică, într-o zi care părea obișnuită. Nimeni nu avea să bănuiască ce deznodământ dramatic urma să aducă acea după-amiază.

Ce mesaj a transmis Noemi, mama care și-a pierdut toți copiii în accident

Emanuel, Saul și Rebeca, un bebeluș de 8 luni, un băiețel de 2 ani și o fetiță de 4 ani, și-au pierdut viața într-un cumplit accident de mașină. Noemi și Bogdan, părinții copiilor, sunt în continuare în stare de șoc și nu pot accepta tragedia.

Recent, mama micuților a transmis un mesaj sfâșietor, ce pare a fi mai degrabă un strigăt de dor și durere. Noemi a publicat un filmuleț realizat din mai multe imagini cu cei trei copii ai săi, notând că acesta este felul în care își dorește că lumea să își amintească de ei.

„Cu acest video vreau să rămâneți amintiți: niște copii veseli, fericiți, iubiți. Eu știu că sunteți niște îngerași, dar mă doare gândul că nu o să vă mai văd niciodată. Nu mai pot să vă iau în brațe, să vă sărut, să vă mângâi, să vă culce mami. Nu mai strigă nimeni după mine ‘mami’, ‘mama’, ‘maa’. Nu-mi mai cere nimeni să mă joc cu voi, să vă fac mâncare, să vă adorm când vă e somn. Dintre atâția copii, voi nu mai sunteți… Pe voi, iubiții inimii lui mami, nu vă mai văd cum vă jucați, cum alergați, nu vă mai aud râsul, plânsul. Mi-e dor de voi… Mi-aș da viața doar să știu că veniți înapoi, să știu că sunteți bine. Mi-e dor să mă luați în brațe și să mă pupați pe rând. Mă omoară gândul că nu o să vă mai am lângă mine. Am rămas singură, fără alinare. Voi ați fost dorința mea cea mai mare: să creșteți sănătoși. Rugăciunile mele erau să fiți copii binecuvântați, copii iubiți de Dumnezeu. Voi sunteți comoara vieții mele. Nu pot să îmi iau adio de la voi. Voi trăiți prin mine, vă simt lângă mine. Vă iubește mama, îngerașii mei frumoși. Nu îmi vine să cred că nu mai sunteți lângă mine… tot ce am iubit. Totul s-a spulberat, totul nu mai are sens. Golul acesta nu-l umple nimeni, nu am alinare de la nimeni. Vă iubește mami. Vă iubește tati”, a scris Noemi pe Facebook.

Între timp, autoritățile spaniole continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului. Una dintre principalele ipoteze luate în calcul este că șoferul celeilalte mașini, care a efectuat o depășire periculoasă, ar fi fost orbit de razele soarelui. Asta l-ar fi făcut să intre pe contrasens, provocând impactul frontal fatal.

