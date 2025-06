Noi acuzații GRAVE după moartea lui Ciprian Pian! Clanul Motanul din Brăila susține că Laurențiu Duduianu a fost omorât

Au apărut noi acuzații grave după moartea lui Ciprian Pian! Laurențiu Dudianu ar fi fost omorât, potrivit clanului Motanul din Brăila! Liderul Ștefan a transmis un mesaj emoționant cu ocazia zilei în care acesta trebuia să aniverseze!

Ciprian Pian ar fi trebuit să-și sărbătorească ziua de naștere înconjurat de cei dragi. Laurențiu Duduianu, cunoscut drept Ciprian Pian, s-a stins din viață la vârsta de 35 de ani, în timp ce se afla în Penitenciarul Jilava. Circumstanțele decesului ridică semne de întrebare.

Potrivit apropiaților, Ciprian Pian nu ar fi avut probleme de sănătate și nimic nu părea să prevestească o tragedie atât de fulgerătoare. Apropiații sunt devastați de durere!

Liderul clanului „Motanul” din Brăila a transmis un mesaj emoționant, dar și plin de acuzații, totul cu ocazia zilei în care Laurențiu Duduianu trebuia să-și sărbătorească ziua. Acesta susține că Dorobanțu Cosmin ar fi vinovat de moartea lui Ciprian Pian! Ba chiar mai mult, ar exista și probe în acest sens!

„Astăzi, de ziua ta de naștere, iubitul meu prieten, în loc să îți doresc „La mulți ani”, îți spun „Dumnezeu să te odihnească” și sunt sigur că Hristos, Dumnezeul nostru, te va așeza în Rai, acolo unde se odihnesc și frații tăi Emi, Tantes și scumpul tău tată, nea Pian. Cu toată tăria am crezut și cred că la toate probele pe care le am și pe care le are toată lumea, ai fost omorât din cauza lui Dorobanțu Cosmin, liderul sindicatului penitenciarelor din România. De ziua ta îți spun doar un singur lucru! Te iubesc, mi-ai fost ca un frate și ca un tată. Legat de nea Estronom Duduianu, rămâne ca și Grațian Pian, Semi Pian si Elvis Pian: un reper de moralitate și de bună educație pentru noi toți. Pentru că noi toți, de la Ciprian Pian am dobândit inestimabila valoare a educației, a caracterului fin și dulce. Pentru toată familia Pian și pentru copiii lui Ciprian Pian, îi rog să urmeze ca și exemplu de o înaltă ținută morală pe nea Estronom Duduianu, tatăl nostru al tuturor. Dumnezeu să te odihnească în rândul sfinților, căci nu pot să spun în cuvinte ce băiat ai fost. Și vă rog pe voi toți să învățați să fiți ca nea Estronom Duduianu. Lider al clanului Motanul pe Brăila, Ștefan”, se arată în mesajul transmis de acesta.