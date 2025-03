Noi acuzații grave la adresa creatoarei de modă Maria Lucia Hohan! Ce probe tulburătoare a prezentat în instanță fostul logodnic, Adrian Stănescu

Creatoarea de modă Maria Lucia Hohan și fostul ei logodnic, Adrian Stănescu, duc un război ce pare a fi fără final. În cinci ani, cei doi au avut nu mai puțin de 70 de procese. Miza principală a fost custodia copiilor, însă relația lor ascunde multe secrete. Recent, bărbatul a făcut acuzații grave la adresa fostei partenere.

Creatoarea de modă Lucia Maria Hohan este cunoscută la nivel internațional, după ce a îmbrăcat staruri precum Beyonce, Madonna, Jennifer Lopez, Eva Longoria sau Nicole Kidman. Totuși, viața personală nu a fost la fel de roz precum cea profesională. Vedeta și fostul său logodnic, Adrian Stănescu, au decis să o ia pe drumuri diferite în urmă cu cinci ani și jumătate. De atunci, foștii parteneri s-au luptat în instanță. De asemenea, în spațiul public, au apărut multe detalii neștiute despre ei.

Adrian Stănescu, de profesie specialist IT, și creatoarea de modă Maria Lucia Hohan au dus un război în instanță pentru custodia copiilor. Din dorința de a demonstra că femeia reprezintă un pericol pentru micuți, fostul logodnic a făcut în instanță acuzații grave la adresa ei.

Bărbatul a depus la dosar, într-un proces ce durează de mai bine de 5 ani, probe prin care o acuză pe fosta parteneră de abuz de substanțe interzise, alcool și chiar prostituție, potrivit datelor consultate de Romaniatv.net.

„Deci, într-o singură lună am avut o aventură cu un necunoscut, am angajat o escortă. M-am îmbătat în barul de alături, m-am drogat, am chemat ambulanța și era să ratez avionul către copii”, se arată într-un jurnal al Mariei Hohan care a fost depus la dosar, potrivit sursei menționate anterior.

De asemenea, în anul 2022, Adrian Stănescu a depus la dosar o serie de probe pentru a demonstra că Maria Lucia Hohan ar fi încercat să recruteze o bună prietenă în firma sa, dar ar fi avut alt scop. Potrivit informațiilor prezentate în proces, creatoarea de modă ar fi vrut ca femeia să întrețină relații intime cu unii dintre clienții săi în schimbul unor comenzi uriașe.

De asemenea, potrivit sursei menționate mai sus, Adrian Stănescu ar fi prezentat în instanță un schimbe de mesaje și fotografii intime cu un bărbat pe nume Manuel C., alături de care Maria Lucia Hohan ar fi petrecut o noapte la un hotel de lux din Paris.

Tot la dosar se arată că vedeta ar fi apelat la serviciile unui gigolo profesionist, pe nume Miguel, cu ocazia unei deplasări la Lisabona, în vara lui 2019. În același an, creatoarea de modă ar fi făcut același lucru și la Amsterdam.

Între timp, Maria Lucia Hohan a negat acuzațiile lansate de Adrian Stănescu. Mai mult decât atât, creatoarea de modă a susținut că fostul logodnic a lansat o campanie de dezinformare împotriva ei, hărțuind-o constant de când au divorțat

„Mi-a hărţuit familia, prietenele, angajaţii, toţi fiind martori la această poveste, mi-a pus afacerea şi implicit angajaţii în pericol, a plâns la comandă, a minţit, m-a urmărit şi m-a hăituit în toate chipurile posibile pe fondul unui proces de custodie în care încearcă să zugrăvească un portret de monstru şi mamă incapabilă.

Am stat ascunsă de frică şi de oroare, crezând că pot fi protejată de instituţii şi de legi, crezând că adevărul e suficient. Am ţipat, am urlat, am cedat, am greşit, am fost târâtă pe jos, la propriu şi la figurat, am făcut toate greşelile unui om hăituit şi dominat de un partener care deformează realitatea la fiecare pas. Deep fake, minciuni, fake news, ceva ce am trăit pe pielea mea din plin”, a susținut Maria Lucia Hohan, pe contul ei de Facebook.