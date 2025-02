Cuplul din showbiz care i-a detronat pe Bahmu și Prigoană! Creatoarea de modă care a îmbrăcat-o pe Madonna și partenerul ei au avut 70 de procese în cinci ani

Poveste de film în showbizul românesc! După modelul Adrianei Bahmuțeanu și al lui Silviu Prigoană, care s-au luptat ani buni în instanță, un cuplu de la noi duce un război ce pare a fi fără final. În cinci ani, cei doi au avut nu mai puțin de 70 de procese. Miza principală a fost custodia copiilor, însă relația lor ascunde multe secrete. Recent, bărbatul a decis să ia atitudine și a făcut declarații tranșante despre problemele cu fosta logodnică.

Creatoarea de modă Lucia Maria Hohan este cunoscută la nivel internațional, după ce a îmbrăcat staruri precum Beyonce, Madonna, Jennifer Lopez, Eva Longoria sau Nicole Kidman. Totuși, viața personală nu a fost la fel de roz precum cea profesională.

Vedeta și fostul său logodnic, Adrian Stănescu, au decis să o ia pe drumuri diferite în urmă cu cinci ani și jumătate. De atunci, foștii parteneri s-au luptat în instanță, în special pentru custodia celor doi copii pe care îi iau împreună. Totuși, bărbatul și-a acuzat fosta logodnică și de înșelăciune. El a susținut că designerul i-a furat o sumă importantă de bani.

Adrian Stănescu, de profesie specialist IT, și-a schimbat complet viața după ce a devenit tată. El a decis să lucreze de acasă pentru a se putea ocupa de creșterea copiilor, fiind ajutat de bunică și de o bonă.

Bărbatul a mărturisit că s-a ocupat de micuți încă de când au venit pe lume, așa că a legat o relație specială cu ei. Totuși, situația s-a schimbat complet în momentul despărțirii. Adrian Stănescu a susținut că Lucia Maria Hohan nu i-a mai permis să îi vadă sau să petreacă timp împreună.

Foștii parteneri nu au reușit să se înțeleagă absolut deloc, așa că au lăsat instanța să decidă. În aprilie 2022, Judecătoria Sectorului 1 a hotărât ca Adrian și Lucia să împartă custodia. Astfel, minorii urmau să locuiască alternativ, o săptămână la tată, iar cealaltă la mamă.

Socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. Specialistul în IT a susținut că fosta logodnică a încercat să îl îndepărteze de copii. Conform spuselor bărbatului, Maria Lucia Hohan nu a respectat hotărârile judecătorești, motiv pentru care a deschis patru acțiuni de executare silită.

Adrian Stănescu a mai făcut și alte dezvăluiri incredibile. Bărbatul a susținut că despărțirea s-ar fi produs din cauza infidelităților creatoarei de modă. Inițial, IT-istul ar fi încercat să treacă peste aceste trădări, însă a avut parte de un alt șoc.

Potrivit declarațiilor sale, Lucia Maria Hohan i-ar fi propus să aibă o relație deschisă, ceea ce înseamnă că doi parteneri se înțeleg să aibă și alte aventuri amoroase, dar să rămână, formal, împreună.

„Eram logodiți de mulți ani când am descoperit infidelitățile ei, am încercat să salvez căsnicia sau măcar să protejez copiii… am mers la terapie de cuplu, am încercat orice… Dar m-am trezit că sunt șantajat cu copiii. Mi-a spus că ea nu e mamă casnică și că nu-i place să aibă grijă de copii. Și a încercat să mă oblige să accept asta – să avem un ‘open relationship’ (n.r. relație deschisă).

M-a amenințat că rupe logodna, că îmi ia copiii, că pleacă și că nu o să îi mai văd niciodată. Că în România, mama poate face orice, niciun judecător nu va îndrăzni să ia copiii de la mamă, indiferent ce ar face ea. Evident că nu am acceptat și de asta sunt în situația asta. La fel ca mine sunt și mulți alți tați, care nu sunt lăsați să își vadă copiii sau să vorbească la telefon”, a mărturisit Adrian Stănescu.