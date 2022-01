Noi detalii despre AVC-ul suferit de către soția lui Adrian Minune. Karmen a spus totul

Karmen Simionescu a scos la iveală noi detalii despre momentul în care Cati, mama sa, a suferit un Atac Vascular Cerebral (AVC). În vara anului trecut, medicii i-au descoperit un anevrism cerebral. Soția lui Adrian a fost operată de urgență la o clinică din Turcia.

Karmen Simionescu a fost invitată recent în cadrul unei emisiuni TV, acolo unde a oferit noi detalii despre ce a pățit mama ei, vara trecută. Aceasta a spus că a tras o sperietură zdravănă atunci când și-a văzut mama pe patul de spital. Întreaga familie a lui Adrian Minune a trecut prin clipe cumplite.

Karmen: ”Ne-am speriat foarte tare”

Fiica lui Adrian a povestit că întreaga lor familie s-a speriat foarte tare în clipa în care au aflat ce diagnostic primise Cati Simionescu, deoarece există persoane care nu se pot vindeca de această boală.

„Am trecut cu bine peste o situație dificilă, pentru că nu este ușor ceea ce a avut mama noastră. Ne-am speriat foarte tare, pentru că nu mulți oameni scapă de problema asta.

E vorba despre un anevrism și un AVC, făcut la o vârstă destul de fragedă, spun eu, pentru că în ochii noștri mama e mereu tânără și nu am acceptat nicio secundă ideea.

În momentul în care am aflat ce s-a întâmplat, nu mi-am dat voie să accept cealaltă variantă. Am fost în Turcia, am sunat la toate cunoștințele.”, a declarat Karmen, în emisiunea ”La Măruță”.

Adrian Minune: ”Are pastile pe care trebuie să le ia timp de 5 ani”

Cati Simionescu a trecut cu bine de operația suferită, iar acum trebuie să respecte cu sfințenie sfaturile medicilor. Din păcate, soția manelistului va fi nevoită să urmeze un tratament timp de 5 ani, pentru ca starea ei de sănătate să fie în continuare stabilă.

„S-a rezolvat totul, Cati a fost la control în Turcia, e totul foarte bine. Are pastile pe care trebuie să le ia timp de 5 ani. Primul control a fost la o lună de la operație, apoi mai are unul la 7 luni, altul la un an și ultimul la 5 ani. Atunci scapă și de pastile.”, declara Adrian Minune cu câteva luni în urmă.

