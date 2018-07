Noi detalii despre moartea lui Dumitru Postelnicu, tatăl Adinei de la Heaven

Dumitru Postelnicu, tatãl solistei Adina, de la Heaven, s-a stins din viață miercuri seara, după ce a suferit un atac de cord și, din păcate, nu a mai putut fi salvat. Vasluienii si-l amintesc drept un om bun, discret, care a luptat pentru familie ca nimeni altul.

Iubea foarte mult aceste meleagurile natale, însă în urmă cu un an se mutase în București, acolo unde își cumpărase o casă, pentru a fi mai aproape de cele fiicele sale și de nepoței, scrie vremeanoua.ro. Dumitru Postelnicu sau Miticã, asa cum îl strigau prietenii, a murit în noaptea de miercuri spre joi, diagnosticul medicilor fiind „apnee în somn”, spun surse apropiate familiei. Înmormântarea, a anuntat familia, va avea loc duminicã la Bucuresti, desi Miticã Postelnicu a stat toatã viata sa în Vaslui. Dumnezeu sa îl ierte!.

„Am fost colegi, prieteni foarte buni. Sunt cutremurat de aceastã veste!”

În anul 2000, specialist în gaze si instalatii sanitare, inginerul Dumitru Postelnicu a demarat o afacere proprie. A pus pe picioare firma Vaspost SRL Vaslui, companie care se ocupa de tot ce înseamnã centrale termice, instalatii interioare, instalatii de rãcire s.a. O firmã care a crescut frumos si care avea, în 2001, un numãr de 23 de angajati si o cifrã de afaceri foarte solidã. În ultimii ani, firma avea o cifrã de afaceri de 120.000-150.000 de lei, anual, cu opt sau zece angajati, reusind sã reziste în conditiile economice vitrege ale judetului.

„Sunt cutremurat de aceastã veste. Am fost colegi, înainte de 1989, la Institutul de Proiectãri Vaslui, acolo unde am pus pe hârtie si au devenit realitate toate planurile urbanistice ale municipiilor Vaslui, Bârlad, Husi, orasul Negresti, multe alte investitii. Un bun coleg, un prieten adevãrat, multi ani am fost foarte apropiati. Mã doare sufletul sã stiu cã a plecat dintre noi atât de tânãr, mai avea multe de spus. Avea o familie frumoasã, era iubit si respectat. Îi voi pãstra în memorie, pentru totdeauna, o frumoasã amintire. Dumnezeu sã-l odihneascã”, este mesajul pe care Adrian Tighici, managerul general al Gaz Est, l-a transmis cãtre toti cei care l-au cunoscut pe regretatul om de afaceri.