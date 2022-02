Noua Regină a muzicii de petrecere a făcut anunțul! Este însărcinată și abia așteaptă să devină mamă! Mălina Avasiloaie și iubitul ei au prezentat povestea într-un filmuleț de impact pe Instagram. Și, chiar dacă sunt niște părinți tineri, par să nu fie speriați de noua provocare din viața lor, mai ales că au ajutoare de nădejde, cum ar fi Nicole Cherry, bună prietenă cu Mălina. CANCAN NEWS are declarațiile exclusive ale artistei, despre fericitul eveniment.

Mălina Avasiloaie și Alin Gabor formează un cuplu de mai bine de un an, când au ales să își afișeze relația pe social media. Alin este un cunoscut medic stomatolog din București, iar între el și artista originară din Bacău a fost dragoste la prima vedere. După o lungă perioadă în care au pozat fericiți pe rețelele sociale, recent a venit anunțul-bombă: Mălina este însărcinată.

„Mă bucur mult că o am pe Nicole în viața mea”

Noua Regină a muzicii de petrecere pare să pună acum cariera pe locul al doilea, la fel ca buna sa prietenă, Nicole Cherry. Mălina și iubitul ei se declară extrem de fericiți, nerăbdători să își cunoască bebelușul, dar în același timp ușor temători pentru provocările ce urmează să vină.

“Am făcut testul, a ieșit pozitiv, vă dați seama că în momentul acela abia mă mai țineam pe picioare, pentru că, deși a fost un copil dorit și am știut ce facem și de ce, n-am crezut că Dumnezeu ne dă darul ăsta atât de devreme. La mine, da, e o frică de necunoscut și cred că e normală, că n-am mai trecut prin asta și oricât te-ai pregăti, până nu te trezești cu copilul ăla în brațe, tot viața te învață.

Mă bucur mult că o am pe Nicole (n.r. – Cherry) în viața mea, că a devenit și ea mămică de scurt timp și cu siguranță o să-i cer orice sfat, deja m-a inițiat în tot drumul ăsta și va fi persoana pe care probabil o s-o terorizez și la 3-4 dimineața, când o să am o problemă sau când o să apară crizele alea de colici, pentru că m-a pregătit în sensul ăsta!”, ne-a declarat Mălina Avasiloaie.

Aparițiile publice ale celui mai nou cuplu din showbiz au început să devină din ce în ce mai dese. După ce, o bună perioadă, Cristian Boureanu și Cristina Belciu s-au ascuns de ochii curioșilor, au făcut pace cu expunerea publică. Recent, au fost zăriți la un eveniment cu ștaif, unde fostul parlamentar, rezervat la nivel de declarații, le-a complimentat pe cele mai importante femei din viața sa. CANCAN NEWS are declarațiile exclusive ale îndrăgostiților.

Iar antrenorul oltenilor de la Universitatea Craiova urmează să fie din nou tată, însă nu îl uită nicio clipă pe părintele său, Hary.

Cu o carieră de excepție, atât la nivel de jucător profesionist, cât și din postura de tehnician, Laurențiu Reghecampf pune succesul pe seama copilăriei disciplinate pe care a avut-o datorită regretatului său tatăl. Visul de a deveni fotbalist și mai apoi antrenor nu s-a materializat ușor pentru Reghe, însă regimul “draconic” la care a fost supus a dat roade.

