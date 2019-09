Lucian Azoiței a făcut o achiziție unică în România. Noul ”Rege al imobiliarelor” nu s-a uitat deloc la bani și a răvășit Capitala cu ultimul model de Porsche Speedster, al cărui preț de catalog depășește 300.000 de euro. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, imagini cu “bijuteria” celebrului om de afaceri.

Lucian Azoiței a început în 2019 lucrările la un nou complex de locuințe ce urmează să cuprindă și o zonă comercială, în zona Titan din București. Construcția proiectului a demarat în ianuarie și ar urma să fie finalizată integral în august, anul viitor. Investiția totală se ridică la 21 de milioane de euro, motiv pentru care bărbatul își merită de deplin supranumele de noul ”Rege al imobiliarelor”. (VEZI AICI: ”REGELE” DIN UMBRĂ AL IMOBILIARELOR S-A REPATRIAT DIN AMERICA)

O “bijuterie” pe care orice afacerist și-ar dori-o

Multimilionarul are grijă, logic, și la propria imagine. Conduce un superb Porsche Speedster, pe care a plătit puțin peste 300.000 de euro. O “bijuterie” pe care orice afacerist și-ar dori-o. Se confirmă, astfel, regula nescrisă că un om puternic, care învârte o grămadă de bani, ar trebui să conducă o mașină pe măsură. Lucru pentru care, de altfel, merită apreciat.

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, l-a întâlnit pe Lucian Azoiței într-o zonă selectă din Capitală, la volanul superbului autoturism pe care a plătit o avere. Discret, așa cum ne-a obișnuit, omul de afaceri s-a urcat la volanul fabulosului Porsche Speedster și s-a dus încotro avea treabă. Nu a ieșit cu nimic în evidență și s-a comportat ca un om de rând, deși conducea un super-autoturism de lux.

Ținem să precizăm că acest Porsche Speedster a apărut în primăvară, într-o ediție limitată, de 1.965 de exemplare. Bolidul este o reinterpretare modernă a unui model lansat în urmă cu 71 de ani. Lucian Azoiței a intrat rapid în posesia unui exemplar, cu care, în ultimele săptămâni, a răvășit Capitala. Cu siguranță, nu regretă niciun cent pe care l-a plătit în schimbul superbului autoturism.

(VEZI AICI: SECRETUL BOSSULUI MILIARDAR AL EMAG, FLANCO ȘI BERĂRIA H. CU CINE SE RECĂSĂTOREȘTE IULIAN STANCIU)

Merită, clar, statutul de “Rege al imobiliarelor”

După ce a pus bazele afacerii Pazo Grup, Lucian Azoiței și-a cedat acțiunile partenerului său Cosmin Păun în 2016 și, cu experiența Pazo, a devenit cel mai mare furnizor de materiale pentru dezvoltatorii imobiliari. În prezent, omul de afaceri are peste 100 de apartamente finalizate și vândute, alte 230 în construcție și încă 1.000 în plan.

„Pazo Grup e unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale și a participat la peste 90% dintre proiectele rezidențiale din România. Am văzut multe, și ce e bine și ce e rău, și proiecte bune care au eșuat și proiecte proaste care s-au vândut imediat. Am căpătat, deci, experiență. Așa că m-am gândit la conceptul affordable luxury, care e bazat pe valoarea adăugată mare a proiectelor. De obicei vindem cu 10% sub blocurile vechi din zonele respective. Piața nu funcționează pe baza unui Excell. Până la urmă, e vorba de oameni. La Central District 99 A.I. Cuza, de exemplu, am vândut cu 1.300 de euro/mp și am dat toate cele 43 de apartamente în trei săptămâni. Acum, în zonă, prețurile sunt la 2.000 euro/mp. Au crescut cu aproape 50% deja în euro”, spune Lucian Azoiței.

(CITEȘTE ȘI: CUNOSCUTUL MILIARDAR ROMÂN A PIERDUT PROCESUL CU FOSTA LOGODNICĂ! VA PLĂTI LUNAR O PENSIE ALIMENTARĂ DE…)

“Poți dezvolta la Monte Carlo…”

Dezvoltatorul e aproape de finalizarea unei tranzacții pentru un teren de mari dimensiuni, pe care va dezvolta un proiect mixt cu circa 800 de apartamente și spații de birouri.

„Pe noi ne interesează potențialul proiectului pe care-l dezvoltăm. De aceea trebuie să fie foarte atenți dezvoltatorii. Conceptul de affordable luxury asta înseamnă. Valoare adăugată. Altfel poți dezvolta la Monte Carlo cu 20.000/mp și să vinzi cu 25.000 de euro/mp. E și asta o variantă”, zâmbește Azoiței.

(NU RATA: “FOSTUL” BIANCĂI A DAT ATACUL LA O BUNĂCIUNE DIN PLOIEȘTI! MESAJELE PRIVATE AU AJUNS LA NOI: ”VREAU SĂ…”)

“Mi-e teamă că se va ajunge să nu mai dezvolte nimeni”

În opinia proprietarului Forty Management, orice proiect imobiliar are și rolul de a curăța zona în care apare. Poate nu imediat, dar în doi-trei-patru ani lucrurile se așază. Problema pe piață e creșterea continuă a costurilor de construcție.

„Costurile de construcție cresc fără nicio logică, mai ales la forța de muncă și marea problemă e că nu există soluții. Vin unii și-ți racolează muncitorii fără nicio problemă. Sunt producători mari care au mărit prețurile de trei ori în trei luni. Nu-s mari, dar tot ajung la 10%, și afectează profitabilitatea. Mai ales că prețurile de vânzare reale au crescut cu maximum 3% în ultima perioadă, iar costurile cu forța de muncă și materialele diminuează serios profitul. Mi-e teamă că se va ajunge să nu mai dezvolte nimeni. Nu poți să faci o investiție de 20-30 milioane de euro și să ai o marjă de profit de 20% în trei ani, cu atâtea riscuri. Marii jucători, care respectă regulile nu vor mai dori să facă rezidențial. Aum, încă, e o perioadă bună, dar cred că peste doi ani, când nu vom mai avea ofertă, prețurile vor crește și atunci să vezi”, susține Azoiței, potrivit economica.net.

(VEZI AICI: NOUL IUBIT MILIONAR AL SIMONEI HALEP A DIVORȚAT ACUM! CĂSNICIA LUI TONI IURUC A ”REZISTAT” NUMAI 10 LUNI)

“Mi-ar plăcea să văd reguli pe care să le respecte toată lumea“

Forty Management are un sistem de tăiere a costurilor care îi permite să vândă mai ieftin. Potrivit lui Lucian Azoiței, compania construiește cu circa 20% mai ieftin decât piața.

„Piața asta nu e una care se mișcă instantaneu. E o latență de doi ani între lansarea proiectului și vânzare, dacă nu mai mulți. De aceea e complicat să analizezi superficial piața. Poate apărea o criză dacă băncile nu mai dau credite. În rest, nu cred că piața e în pericol. Mi-ar plăcea să văd reguli pe care să le respecte toată lumea. Maximum șase etaje, foarte bine. Dar toți să facă maximum șase etaje. Asta e problema. Că unii ocolesc legea și fac distorsiuni în piață. România e o piață atipică, din acest motiv dezvoltatorii români au acces. Dezvoltatorii străini au fost nevoiți să învețe și mulți au pierdut foarte mulți bani. Ei vin, văd un teren și zic, îl iau și n-are succes. De aceea, mulți și-au luat manageri locali”, conchide Lucian Azoiţei.