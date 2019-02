Secretul bossului miliardar al eMag, Flanco & Berăria H. Se recăsătorește cu soția de care a divorțat!

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detalii picante despre viața amoroasă a bossului miliardar de la eMag, Flaco & Berăria H. Iulian Stanciu, unul dintre cei mai discreți afaceriști de la noi din țară, se recăsătorește cu soția de care a divorțat. Discretul miliardar a ”cerut-o” pentru a doua oară și fosta a spus un mare ”Da”.(CITEȘTE ȘI: FIICA MILIONARULUI I-A ”SUFLAT” LOGODNICUL LUI NICOLE CHERRY ȘI ACUM… S-A REORIENTAT SPRE EX-IUBITUL MĂDĂLINEI PAMFILE!)

Potrivit unor surse D.A.S, categoria A, Iulian Stanciu, bărbatul de success ce e considerat unul dintre cei mai discreți oameni de afaceri din România, dar și unul dintre cei mairâvniți burlaci, și-a cerut fosta soție pentru a doua oară, iar aceasta a spus un ”Da” hotărât.

Conform surselor citate, Iulian Stanciu și Gabriela, fosta soție pe care, recent, a cerut-o pentru a doua oară, se pare că s-au cunoscut la Ploiești, orașul natal al celor doi, orașul natal al celor doi. În urmă cu câțiva ani, după câțiva ani de mariaj, dintr-un motiv ce este învăluit în mister, bossul de la eMag și Gabriela au decis să se despartă și să meargă pe drumuri separate în viață. Unele surse din anturajul celor doi, susțin faptul că, la vremea divorțului, Gabriela a fost cea "supărată".

Cu toate acestea, odată cu trecerea timpului, discretul milionar și fosta parteneră de viață ai revenit la sentimente mai bune și au decis să mai dea o șansă iubirii. După cum susțin sursele noastre, la scurt timp după ce s-au împăcat, Iulian Stanciu și Gabriela s-au mutat împreună, într-un apartament de lux situat în zona de nord a Capitalei.

Recent, bossul de la eMag, Flaco & Berăria H s-a hotărât să pună capăt vieții de celibatar și și-a luat inima-n dinți și a "cerut-o" pentru a doua oară de nevastă pe fosta parteneră de viață. Și așa cum este normal, Iulian Stanciu are de gând să organizeze o nuntă de-a dreptul fastuoasă, ce va avea loc mult mai devreme decât se așteptau cei care-I cunosc pe cei doi.

Cum a făcut primii banii

În urmă cu mai multe luni, afaceristul al cărui nume e sinonim cu eMag sau Flanco şi-a amintit cum a făcut primii bani la 13 ani. Era un elev din Ploieşti şi avea cunoştinţe elementare de programare:”Prin ’89-’90 erau jocuri de calculator pe casetă. Tata avea şi magnetofon şi casetofon. I-am luat benzile cu ABBA şi Boney M şi am tras jocuri peste. Pe fratele meu mai mic l-am rugat să mă ajute. Eu vindeam, mergeam pe la şcoală unde erau copii cu părinţi mai înstăriţi. Aveam un catalog cu jocuri şi le propunem casete personalizate, cu ce jocuri îşi doreau.

Dacă mă bătea tata la cap să mai fac nişte lecţii, îi spuneam am treabă, trebuie să mă joc ca să ştiu cum să prezint produsul clientului. Fratele meu era omul de operaţiuni, iar eu eram sales şi marketing. Şi mă ocupam de finanţe. Banii erau la mine… Cred că asta era prin ‘89-‘90. În 1990, când a apărut Clubul de Calculatoare la Liceul de Informatică din Bucureşti, veneam sâmbăta singur cu trenul din Ploieşti. Mai schimbam jocuri, mai găseam clienţi”,mărturisea Iulian Stanciu, în urmă cu ceva timp.

Lecţii de reuşită în afaceri

Atunci, Iulian Stanciu a avut practic prima lui experienţă în vânzări:”Eu sunt un introvertit. Din ambiţie, însă, am exersat până am reuşit să-mi dezvolt competenţa de vânzare. Când am început primul business adevărat cu vânzarea de calculatoare, stăteam fără probleme faţă în faţă cu clientul şi eram capabil să-i aflu şi să-i înţeleg nevoile. Sau chiar să-i creez eu nevoi. Îi convingeam să mai cumpere şi o imprimantă pe lângă calculator. Habar nu aveam atunci, dar făceam cross-selling. Am învăţat disciplina banilor. Când am făcut firma, am avut un contabil care mi-a spus de la bun început: Banii firmei sunt banii firmei, banii tăi sunt banii tăi.

Eram foarte bun la cash flow. Din păcate, în România nu se prea pune accent pe asta. Nu profitul negativ te omoară, ci lipsa banilor în bancă. Poţi să ai un business foarte frumos gândit, dar care e greşit din punct de vedere cash flow. Pe mine această disciplină m-a ajutat în 2009, când a venit criza. Am calculat foarte bine lucrurile şi, în primele momente, când piaţa de IT a picat cu 50-60%, am ieşit la atac. Erau mulţi antreprenori cu bani băgaţi în stocuri, în creanţe neîncasate, au fost praf aceia… Au picat multe firme”, a mai mărturisit Iulian Stanciu.

Iulian Stanciu, ”Regele brandurilor”

În vârtejul crizei, Iulian Stanciu a fondat NOD, o companie care a crescut fantastic şi care în prezent este evaluată la 200.000.000 de euro. Ea aşa-zisă ”uzină de branduri”, o afacere de suflet a miliardarului:”Suntem (n.r. – Network One Distribution) buni în a construi reţele de furnizori şi suntem buni în relaţia cu fabricile pentru că, de fapt, cu asta am început eu. Nu mă băga nimeni în seamă acum 18 ani, niciun brand important, şi a trebuit să o iau la picior şi să vorbesc cu toţi chinezii şi să construiesc brandurile mele. (…) Pe de altă parte, am văzut o ameninţare, pentru că pe zona de IT produsele devin bunuri comune. Acum 15 ani le luai din magazine specializate, acum le cumperi de la supermarket, ca pe zahăr. Preţurile se prăbuşesc. Am înţeles că partea de distribuţie va fi foarte presată, şi de producători şi de retaileri, şi te va lăsa cu o margine de profit foarte mică. Ne-am uitat la nivel global şi am văzut că lucrurile se duc către margine de 1%. Şi am spus «Hai să facem mai mult, hai să creăm alte produse, ale noastre». Dincolo de monitoare, mouse, cabluri, tastaturi (…) NOD e un business făcut de mine, de la zero, şi aşa l-am construit”. Azi, NOD produce de la biberoanele U-Grow, jucării sau scule electrice la tigăi şi aparate electrocanice Heinner. Şi nu se vând doar în magazinele din România, ci în reţelele dintr-o sumedenie de ţări.

