Ultima decizie a completului de judecată o face fericită, momentan, pe Adele Chirică! Magistrații i-au dat dreptate și l-au obligat pe fostul ei iubit, cunoscutul milionar Nicolae Sota, să plătească pensia alimentară pentru micuțul Davis.

Adele Chirică depunea plângerea la Judecătoria Sectorului 1 în urmă cu aproximativ o lună. Era supărată că fostul ei partener, Nicolae Sota, cunoscut în lumea oamenilor cu bani din Capitală, nu i-a mai plătit pensia alimentară o perioadă, timp în care fostul model s-a dat peste cap pentru a-i fi bine lui Davis. Se poate spune că judecătorii i-au răsplătit eforturile: Adele a câștigat în instanță, iar fostul logodnic va trebui să plătească lunar pensia alimentară pentru micuț.

Davis, băiețelul Adelei și al lui Nicolae Sota, are 12 ani, iar o boală nemiloasă îi chinuie copilăria. Suferă de epilepsie de la doi ani!

Iată soluția pe scurt: ”Admite în parte cererea. Obligă pârâtul la plata unei pensii de întreţinere lunare în favoarea reclamantului în cuantum de 4.500 lei, începând cu data introducerii cererii de chemare în judecată – 10.06.2019 până la soluţionarea dosarului cu nr. 16434/299/2019. Constată că pârâtul a achitat suma de 4.000 lei cu titlu de pensie de întreţinere aferentă lunilor iunie şi iulie 2019, rămânând o diferenţă de 3.500 lei.

Respinge în rest cererea, ca neîntemeiată. Executorie. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare. Cererea se va depune la Judecătoria Buftea. Pronunţată astăzi, 25.07.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.”

Adele Chirică, acuzații uluitoare la adresa lui Nicolae Sota

Adele avea să vorbească, după mulți ani de la despărțire, despre cel care i-a fost logodnic. A făcut-o la ”Acces Direct”. Ea a povestit că fiul ei, Davis, are o formă de epilepsie gravă genetică, sindromul Dravet. Boala i-a fost descoperită când el avea doi ani. La vârsta de cinci ani, copilul a intrat în comă. Modelul a susținut că Nicolae Sota i-a cerut să îi dea actele de handicap al copilului, pentru a nu plăti impozite pentru mașină și casă. „I-am dat actele de handicap pentru mașină, însă am refuzat să colaborez cu el când mi-a cerut să fac acte false, să declar că e la el copilul, ca să nu plătească impozit la casă”, a spus Adele Chirică.

Fostul model a susținut că tatăl fiului ei nu a mai contribuit financiar, astfel că a fost nevoită să plătească ultima chirie din donații. Sota le asigura celor doi chiria, 500 de euro, și școala băiatului – în total, aproximativ 45.000 de lei.

“M-a amenințat că o să îmi ia copilul”

În 2011, miliardarul Nicolae Sota se căsătorea cu Natalia Barbu, iar fosta lui iubită, manechinul Adele Chirică, nu l-a menajat. Femeia a făcut, atunci, dezvăluiri despre relația pe care a avut-o cu omul de afaceri, care i-a și dăruit un băiețel, Davis. Adela a detonat bomba în ziarul ”Național”. „Nu am putut să concep să intru în biserică și să mă căsătoresc în fața Lui Dumnezeu cu un bărbat care, în timpul crizelor de gelozie, m-a amenințat că o să îmi ia copilul și, mai mult, cu un bărbat pe care nu-l mai iubeam. A venit după mine la Cancun și mi-a dat inelul de logodnă. Atunci am și stabilit data nunții, pe 11 iunie în Constanța, pentru că eu sunt de acolo. Când lucrurile s-au rupt între noi, mi-a spus sec: o să mă răzbun și o să mă însor cu Natalia, că și ea are nevoie de buletin de București”, spunea la acea vreme femeia care a avut o relație de opt ani cu Sota.

Am plecat de la el cu un copil și cu o pungă de medicamente. Davis este bolnav de epilepsie și viața mea asta a însemnat multă vreme: am stat prin spitale, i-am pus micuțului perfuzii în mâini sau mușcam din pereți atunci când acesta era la reanimare, în timp ce Toni era plecat în străinătate și nu era interesat de soarta copilului său”, mai afirma Adele Chirică.

Scrisoare pentru Nicolae Sota

Adele Chirică a transmis și o scrisoare emoționantă pentru tatăl copilului ei, Davis Sota. „Rânduri tatălui fiului meu… care după 12 ani a decis să nu mai fie… cadou de ziua copilului. Știi, acest copilaș nu l-am făcut singură. Doar l-am crescut singură. Erai acolo când îmi făceam injecțiile să pot rămâne însărcinată. Tu poate ai uitat, eu însă nu.

Am fost la căpătâiul lui, la fiecare convulsie, implorându-l să se întoarcă la mine. Am fost cu el la fiecare terapie și la fiecare spitalizare.

Am fost lângă el când nu putea să scrie la școală și plângea în hohote. Am fost lîngă el să îl apar când alții îl umileau că e handicapat. Am fost lângă el când a scris primul cuvânt singur, când a citit primul cuvânt singur. Când medicii îmi spuneau că nu are nici o șansă.

Am fost lângă el când era în comă și când a făcut hemoragie internă și insuficiență hepatică. Tu ai trimis șoferul la spital, să ne aducă hârtie igienică.

Am fost lângă el, când nu mai putea să meargă și îl căram în brațe și așa am făcut hernie la L4 L5.

Tu nu ai fost niciodată.

Mereu întreba de tine când se trezea din convulsie și uneori te rugam să îi dai un mesaj să îi spui ceva….

Am fost la serbări singură, am fost la ședințe cu terapeuții și medicii lui, tot singură.

Mereu.

Ție nu ți am zis niciodată NU.

Nu ți-am comentat și am tăcut tocmai ca să nu sufere el.

De fiecare dată când ai vrut să îl vezi, indiferent de ce program avea Dav, anulam tot ca să vină la tine.

Tocmai pentru că îmi doream că Dav să aibă un tată nu doar pe certificatul de naștere.

În 8 ani, nu ai venit niciodată la ziua lui, deși noi te-am invitat mereu. Preferai să o plăteșți și atât.

Nu ai înțeles niciodată că Dav își dorea prezența ta în viața lui.

Eu am înțeles și tocmai de-aia 8 ani am luptat să fii în viața lui. Așa cum merită orice copil.

Nu pot să cred că nu l-ai iubit niciodată. Însă acțiunile tale demonstrează contrariul.

Banii sunt mai importanți decât viața copilului tău. Unuia dintre ei. Ăla bolnav, cu zilele numărate.

Și pentru Dav banii sunt importanți. De ei depinde viața lui.

Chiar dacă nu vei mai face plățile, așa cum mi-ai scris, eu voi lupta că Dav să aibă medicamente și o casă unde să stea, chiar de va fi nevoie să cerșesc.

Pentru că eu… eu îl iubesc pe acest copil și pentru tine.

Și sper că Dumnezeu să te ierte. Măcar el.

Ți-am scris aici pentru că m-ai blocat și nu mai am cum să îți scriu nimic. Nici dacă Dav e bine… sau nu.

Să nu-l condamni pe el că a renunțat la tine. Tu ai făcut-o demult…

Deși în urmă cu câțiva ani, mă amenințai că mi-l iei, acum, contești paternitatea lui.

Știam că banii sunt ochii dracului, ce nu știam însă e că erau mai importanți decât viața propriului copil, suferind de o boală incurabilă.

Când toată lumea te condamnă, eu le spuneam că ai o calitate pe care nu o va avea niciun bărbat. Eșți tatăl lui Davis…

Tocmai ai renunțat la această calitate….

Sper să-ți fie somnul ușor noaptea… așa cum ți-a fost mereu”, a scris Adele pe Facebook.

