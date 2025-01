Nu e banc! Ce-a putut să mănânce Mădălina Stancu de doar 80 de lei, în Vama Buzăului

Mădălina, o tânără cunoscută pe TikTok pentru ofertele de vacanțe în diferite zone ale lumii, a împărtășit experiența ei la Vama Buzăului. De această dată, ea a s-a bucurat de câteva zile petrecute în România și a fost fericită să descopere frumusețile acestui sat. Mai mult decât atât, influencerița a fost încântată că a putut să mănânce la o localnică acasă, nu la restaurant. Prețurile nu au fost deloc mari.

Mădălina are 16.000 de urmăritori pe TikTok și peste 300.000 de aprecieri. Săptămânal, ea le prezintă internauților locuri noi de vizitat și cazări la prețuri accesibile. Recent, tânăra s-a bucurat de o scurtă vacanță la Vama Buzăului, un sat din județul Brașov. Influencerița a rămas impresionantă de momentele petrecute acolo.

Mădălina a aflat că, la Vama Buzăului, este o tradiție să mănânci la diferite puncte gastrolocale, și nu la restaurante. Tânăra și-a dorit să se bucure și ea de o astfel de experiență și a mers la o localnică acasă pentru a lua masa.

În imagini se observă că locul este decorat în stil tradițional, iar pe perete este așezat un tablou cu părinții proprietarei. Influencerița a fost întâmpinată cu o vișinată și niște fasole murată. Ulterior, a servit mai multe feluri de mâncare, iar la final a achitat doar 80 de lei.

„Suntem la Vama Buzăului. Mai exact, la un punct gastrolocal sau la cineva acasă ca să mâncăm, căci am văzut că este o tradiție aici să te duci nu la restaurant, ci la cineva acasă unde să mănânci. 80 de lei am plătit pe masă, am avut și o chiuvetă ca să ne spălăm pe mâini, ca la noi acasă, niște fasole murată, a fost foarte, foarte bună, o socată, să o muiem cu niște apă și a ieșit o limonadă demențială, niște vișinată. Normal că ne-am omenit și noi cu niște vișinată că doar suntem români.”, a povestit tânăra.