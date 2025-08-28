Acasă » Știri » Nu e o glumă! Cât costă o noapte de cazare la hotelul din Madagascar al lui Radu Mazăre

De: Irina Vlad 28/08/2025 | 19:35
Cât costă o noapte de cazare în resortul lui Radu Mazăre din Madagascar?/ sursă foto: booking
În urmă cu fix un an, Radu Mazăre (57 de ani) a văzut din nou lumina zilei. Fostul primar al Constanței a fost eliberat condiționa din închisoare după ce a executat 5 din cei 9 ani de închisoare la care fusese condamnat în dosarul ”Polaris”. Edilul s-a reîntors în Madagascar, acolo unde s-a reapucat de afaceri. Cât costă o noapte de cazare în resortul pe care acesta îl deține?

În vara anului 2024, Radu Mazăre a fost eliberat condiționat din închisoare. Fostul primar al Constanței a fost condamnat la 9 ani de închisoare, în urma contopirii a două pedepse: una de 9 ani în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri și alta de 5 ani în dosarul ”Polaris”. Acesta a fost acuzat de luare de mită, abuz în serviciu și conflict de interese.

În timpul detenției, fostul edil a participat la concursuri tematice, dezbateri, artizanat, activități tehnice-aplicative, cercuri de lectură, recenzii de carte, activități sportive, moral-religioase, sociale și psihologice, nu a fost niciodată sancționat disciplinar și chiar a primit 27 de recompense. Prin urmare, eliberarea lui Radu Mazăre a avut loc la sfârșitul lunii mai 2024.

Cât costă o noapte de cazare în resortul de lux al lui Radu Mazăre din Madagascar

De atunci și până acum, fostul edil al Constanței a avut timp să își reia viața pe care o avea în urmă cu 5 ani. După botezul celui de-al doilea copi, Aris, pe care îl are cu Roxana Mihalache, Radu Mazăre s-a întors în locul pe care îl consideră a doua casă, în Madagascar. Acesta s-a reapucat de treabă și și-a băgat toți banii în reinovarea resortului Mantasaly, afacere pe care a pus lacătul în urmă cu 4 ani.

Complexul este situat pe coasta Oceanului Indian. Odată cu trecerea timpului, aleile, vegetația și spațiile de cazare s-au deteriorat, însă acum Radu Mazăre a readus la lumină resortul. Renovările au durat câteva luni, terenul a fost refăcut, s-au montat panouri solare, iar acoperișurile bungalourilor au fost schimbate.

Odată cu noile schimbări, fostul edil a ”umblat” și la prețuri. Fiind considerat unul dintre cele mai luxoase resorturi din nordul Madagascarului, în prezent, potrivit Booking.ro, o noapte de cazare la Mantasaly Resort costă 200 de euro.

 

Radu Mazăre, viață de vis în Madagascar. Cu ce se ocupă fostul edil de când a fost eliberat

×