Nu este o glumă! Cât a plătit o româncă pentru un sejur de 8 nopți în Sinaia

Nu este o glumă! O româncă a povestit cât a costat un sejur de 8 nopți într-un apartament în Sinaia. Deși cu acești bani ar fi putut să meargă în Dubai, turista se declară mulțumită de alegerea făcută.

Stațiunile montane de pe Valea Prahovei sunt pline, iar turiștii se bucură de ultimele zile de iarnă din acest an. Este și cazul unei femei care a împărtășit experiența dintr-un motel din Sinaia. Astfel, pentru 8 nopți de cazare a optat pentru un apartament cu televizoare în fiecare cameră, bucătărie utilată cu toate cele necesare și a plătit 6.200 de lei.

Făcând un mic calcul, suma s-a împărțit la cei 4 adulți. Astfel, prețul pe noapte a fost de 775 de lei, ceea ce înseamnă că fiecare adult a plătit 194 de lei/noapte.

”Bună, suntem în Sinaia. Ai mei au vrut la schi, așa că am închiriat un apartament cu două dormitoare, o baie și un wc de serviciu, bucătărie și living. Suntem și cu nepoțelul de 1 an și 2 luni. Motelul e chiar vis-a-vis de parc, așa că pentru mine care nu schiez e perfect să ies la plimbare. Apartamentul e la parter, dar nu contează, motelul are lift.

Camerele sunt curate, cu televizoare în fiecare cameră, iar bucătăria, deși mică (cel puțin a noastră) e bine utilată. Există mașină de spălat vase, nu avem mașină de spălat rufe – nouă, pentru că suntem cu cel mic, ne-ar fi fost utilă. Nu știu dacă toate apartamentele sunt utilate la fel. Știu însă că există unele care au spațiu de joacă pentru copii. La noi nu e open space, ceea ce apreciez. Am plătit 6.200 de lei – 8 nopți, 4 adulți și un copil”, a fost mesajul turistei pe Facebook.

”Doamne, în ce țară locuiți?!”

Așa cum era de așteptat, reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Nu puțini au fost cei care aproape că au certat-o că a cheltuit asemenea sumă pe o cazare la Sinaia.

”62 de milioane??? Doamnă, în ce țară locuiți? Dacă tot aveți bani așa de ce nu v-ați dus în Austria sau Elveția? Îi mai și promovați pe hoții ăștia ai noștri/ Mamă, cam scump. Am plătit 4.600 pentru 7 nopți, mic dejun și transport plus transfer, hotel 4 stele în Dubai lângă Burj Khalifa, o camera dublă deluxe. Va urma o recenzie cu imagini. Și e Dubai, nu Sinaia!/ Aberant de scump, dar este de vină cine dă, nu cine cere / Wow la banii ăștia ar trebui și mic dejun! Pentru un apartament…”, au fost doar o parte din comentariile interunauților.

