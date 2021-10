Nu este o glumă! O femeie a aplicat pentru un job și a primit refuzul după 8 ani

Zoe Johnson a avut parte o surpriză mai puțin plăcută. Femeia a primit un mail din partea celor la care aplicase CV-ul, pentru postul de asistent didactic, după 8 ani! Iată ce a făcut femeia.

Când credea că nimic nu se mai poate întâmpla, la o scurtă verificare a mail-ului, Zoe Johnson a avut parte de o surpriză. Femeia a rămas umită când a observat un mail din partea unui angajator la care aplicase CV-ul, însă nu toate lucrurile se întâmplă la timpul potrivit. Mai precis, Zoe Johnson a trimis mail-ul în urmă cu 8 ani. Fără alte explicații, refuzul primit a fost scurt și la obiect:

”Buna Zoe, îți mulțumim că ne-ai contactat, dar nu ne interesează”, a fost mail-ul primit de Zoe Johnson.

Despre dezamăgire nici nu se pune problema, Zoe Johnson (39 ani) a fost luată prin surprindere de mail-ul celor la care aplicase în urmă cu 8 ani:

”A fost destul de scurt și la obiect și m-am gândit să spun: ”Mulțumesc, dar nu mai așteptam”. A fost pur și simplu amuzant pentru că nu am putut să-i răspuns la acest mail de acum 8 ani. Am încercat să le scriu, să iau legătura cu cineva avizat, însă răspunsul a fost același: ”Buna Zoe, mulțumim că ne-ai contactat, dar nu suntem interesați”, a povestit Zoe Johnson.

Zoe a solicitat un post vacant de asistent didactic lângă casa ei din Canterbury, Kent, în 2013, dar a presupus că a fost respinsă după ce nu a primit un răspuns oficial.

În tot acest timp, femeia a pus bazele proprieri afaceri. Zoe Johnson s-a reorientat și acum are propria afacere dedicată îngrijirii pielii. Alături de soțul ei Theo, Zoe Johnson a devenit ”stăpâna” propriei afaceri. Are 6 angajați, iar roadele muncii se văd de la an la an. Pentru fiecare comandă livrată, soții Johnson platează câte un copac, iar până acum cei doi au plantat 40.000 de copaci.

