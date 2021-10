Nu i-a venit să creadă! Câte kilograme s-a îngrășat Lidia Buble la ”Asia Express”? ”Este enorm!”

S-a pus pe cântar și nu i-a venit să creadă! Câte kilograme s-a îngrășat Lidia Buble în timpul competiției ”Asia Express”?

Condițiile din timpul filmărilor nu sunt tocmai cele mai bune, astfel că atât concurenții, cât și cameramanii și reporterii trebuie să se confrunte cu drumuri grele și temperaturi foarte mari. Iar când vine vorba despre hrană și cazare, concurenții trebuie să se descurce, de cele mai multe ori ajungând să cerșească sau să roage necunoscuții să le întindă o mână de ajutor.

Lidia Buble este una dintre concurentele de la ”Asia Express”. Cum unii concurenți mai scapă de câteva kilograme în plus în timpul competiției, se pare că sora Esterei s-a îngrășat! Când s-a urcat pe cântar, mai să leșine! Câte kilograme a luat în plus de când a ajuns în Turcia?

”Nu! Nu cred! Și m-am urcat pe cântar și am văzut cât am pus pe mine de când am venit în Turcia. Mie mi s-a făcut rău. M-am îngrășat 5 kilograme. Leșin! Doamne ferește, 58,4 kilograme în plus. Este enorm! Mănănc foarte mult de când am venit în Turcia, cerșesc încontinuu”, a declarat Lidia Buble în cadrul competiției ”Asia Express”.

Vezi și LIDIA BUBLE, IMAGINI INEDITE CU CELE PATRU SURORI. CÂT DE BINE SEAMĂNĂ CU ARTISTA

Lidia Buble, susținută de iubitul ei în lupta de la Asia Express

Lidia Buble formează un cuplu cu actorul Harlys Beccera, un cunoscut star de pe Netflix, iar acesta se află, momentan, în România. El a urmărit emisiunea și i-a lăsat partenerei sale un mesaj prin care o încuraja și o complimenta.

„Bravoooooo, iubirea mea! Ești puternică precum o stâncă! Minunată ediție.”, a scris Harlys Beccera la poza cu Lidia Buble de pe rețelele de socializare.

Sursă foto: captură video Youtube