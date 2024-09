Nu-l mai interesează fotbalul, simte doar miros de bani! Fostul star al Stelei, Adrian Neaga: ”Peste tot fac afaceri”

A fost star la Steaua, prieten de suflet al lui Adrian Mutu și om de bază la națională, dar acum Adrian Neaga lasă fotbalul în urmă! După o scurtă perioadă în care a gustat și politica, fostul atacant se concentrează pe afaceri și vorbește deschis despre dezamăgirea profundă față de cum a decăzut societatea românească. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN, Neaga ne-a dezvăluit planurile sale de viitor!

În urmă cu 4 ani, fostul fotbalist Adrian Neaga a luat o decizie surpinzătoare şi a intrat în politică în Partidul Ecologist Român. A candidat chiar la un post de senator din partea filialei Argeş. CANCAN a vorbit cu Neaga, care a explicat şi cum a ajuns în acea postură şi de ce a renunţat relativ repede.

”Am cochetat puțin cu politica. Am intrat la rugămintea lui Emanoil Savin, uite că s-a și stins săracul. Mai mult am ajutat, nu am avut așteptări, pentru că nu aveau la Pitești pe cineva. M-a sunat Savin seara pe la ora 23 să-i ajut. Într-o oră a trebuit să fac actele și tot. A fost o chestie de moment, a fost oricum puțin o lună parcă, nu mai știu exact. A fost o experiență frumoasă, am cunoscut oameni, am văzut ce înseamnă oamenii din politică, am asistat la discuții între candidați și primari. A fost o experiență plăcută. Politicienii se asociază cu sportivii în acțiunile lor, pentru că sportivii au credibilitate în societatea românească„, şi-a adus aminte fostul fotbalist.

Citește și: Ex-fotbalistul lui Gigi Becali este tatăl secret al gemenilor vedetei?! “Fiți atenți la asemănare”

Adrian Neaga vrea ca toţi elevii să poarte uniforme

După scurta experiență din politică, fostul jucător al echipei lui Gigi Becali a spus şi ce măsură ar lua în educaţie dacă ar avea putere de decizie.

,,Privind educaţia primită de la părinţi, eu nu am avut parte de bătăi în copilărie. De mustrări, da, o palmă când eram mic, pentru că făceam prostii ca oricare copil. Educaţia de pe timpuri e mult mai bună decât educaţia pe care o primesc copiii acum. Acum copiilor le oferim tot şi nu cred că e un lucru benefic pentru educaţia lor.

Copiii din ziua de azi cred că li se cuvinte totul, iar educaţia e un punct forte în societate. Eu, de exemplu, aş băga uniformele la şcoală, pentru că e urât să meargă acolo unul în verde, unul în maro, unul în blugi, altul în cămasă. Unii sunt potenţi financiar, alţii nu. Din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să fie o ţinută decentă la şcoală. Nu ştiu de ce nu sunt uniformele în şcoli. Interesează pe cineva? Nu vezi că an de an ne ducem mai în jos ca societate?!„, a declarat Adrian Neaga.

Neaga a vorbit şi despre cum vede el lupta la titlu în acest sezon al Superligii.

,,Sunt echipe care au început bine campionatul, cum ar fi Universitatea Craiova sau Dinamo. Eu cred că CFR Cluj şi FCSB vor reveni acolo sus în clasamenet, pentru că au avut de disputat meciurile din cupele europene. Steaua (n.r.- FCSB) are un mic handicap, pentru că au multe meciuri în grupa de Europa League și sunt obositoare. Adică au altă intensitate față de meciurile din campionat. La lotul pe care îl au, văd că se fac investiții, dacă își vor face două echipe bune, una pentru campionat și una pentru Europa League, cred că vor face față pe ambele fronturi. Rapid, prin aducerea lui Șumudică, va fi o nucă tare în acest campionat. Dinamo nu va ține pasul să se bată pentru titlu, așa că vor rămâne Universitatea Craiova, Rapid, CFR și Steaua (n.r.- FCSB)„, a spus acesta.

NU RATA: Raluca Macovei și Adrian Neaga s-au căsătorit în secret! Dezvăluiri emoționante despre momentul în care fostul fotbalist și-a externat gemenii și femeia iubită

Neaga: ”Bîrligea îmi place. Un fotbalist valorează atâţia bani cât dai pe el„

Fost jucător de atac, supranumit Rică, a lăudat transferul răsunător făcut de Gigi Becali în atacul celor de la FCSB.

”Bîrligea îmi place, nu contează suma de transfer. Un jucător valorează atât cât se plătește pe el chiar și în Superligă. Îl știm prea bine pe Gigi Becali, el e mai excentric și are posibilitatea să plătească. E un jucător foarte bun, mie îmi plăcea și la CFR Cluj. Acum îmi va plăcea și mai mult venind la Steaua (n.r. – FCSB). Cred că în viitor Bîrligea va deveni o piesă importantă la echipa națională„, a spus Neaga.

Acesta a preferat de ceva timp să nu mai aibă apariţii publice şi s-a dedicat afacerilor.

”Eu stau deoparte, nu mai apar public. Am o firmă de impresariat, una de curăţenie, una de montare a gazonului sintetic. Peste tot fac afaceri, nu doar în Piteşti. Nu mă mai interesează să antrenez de când am plecat cu domnul Piţurcă, din anul 2020. Mă duc la meciuri şi la FCSB am fost, mă duc şi la CSA Steaua, unde sunt prieten cu Opriţa şi cu Boştină. E închisă situaţia în fotbal pentru mine, poate aş reveni la o muncă de birou, ca director sportiv, dar să antrenez nu mă mai interesează„, ne-a mai declarat Neaga.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.