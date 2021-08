Ramona de la Clejani, dezvăluiri șocante despre fostul soț: ”Nu mă respecta! Mă trata ca pe o sclavă, nu ca pe o soție!”

Ramona din Clejani este o femeie liberă! Artista a încheiat socotelile cu fostul soţ, după o lungă căsnicie. Bruneta şi-a deschis sufletul şi a povestit în exclusivitate pentru CANCAN.RO de ce relaţia cu bărbatul nu a mai funcţionat, dar totodată a vorbit şi despre planurile sale de viitor.

Fiica lui Ioniţă de la Clejani a divorțat de tatăl copiilor ei, după zece ani de căsnicie. Se pare că în trecut cântăreaţa a încercat să pună punct relaţiei de mai multe ori, însă abia acum divorțul s-a materializat.

Deşi nu i-a fost uşor să vorbească despre trecut şi despre momentele grele care i-au marcat viaţa, Ramona s-a întors pentru câteva clipe din nou în acea perioadă dificilă.

Se pare că povestea lor nu a mai continuat din cauza faptului că bruneta a fost supusă unor agresiuni peste care nu a putut să treacă: „Eu nu mai sunt de şapte ani cu tatăl fetițelor mele, de curând am revenit la numele de Manole. Ruptura dintre noi a pornit din cauza nenumăratelor agresiuni la care am fost supusă. Eu nu am greşit cu absolut nimic în căsnicia pe care am avut-o, mi-am dorit din suflet o familie, dar am nimerit pe mâna cui nu mă merita. Am trecut prin multe momente grele, dar de departe cea mai dureroasă perioadă a fost când trebuia să accept să aducă alte fete în casa în care locuiam”, a povestit Ramona de la Clejani cu ochii în lacrimi.

„La început ascultam gura lumii din șatră și sufeream foarte mult…”

Mai mult decât atât, artista a explicat faptul că persoanele pe care a decis să le lase în trecut vor rămâne pentru totdeauna acolo: „M-a dezamăgit faptul că nu mă respecta, mă trata ca pe o sclavă nu ca pe o soție! Nu aş schimba nimic din trecut. Acea perioadă este funingine din care eu am luptat să fac lumină în jurul meu. Dacă aş putea să dau timpul înapoi aş fi mai atentă la cei din jurul meu, dar probabil nu m-a ajutat nici experiența vieții atunci, doar pentru copii îmi pare rău ca nu mi-am dorit să fie așa…”, a mai dezvăluit fiica lui Ioniţă de la Clejani.

Cât despre relaţia pe care fetele Ramonei o au în prezent cu tatăl lor, cântăreaţa a explicat: „Copii au o relație foarte bună cu el, cele două fete mai locuiesc și la el acasă. El muncește în prezent în construcții și plecă pe unde poate”.

Întrebată dacă a luat în considerare sfaturile familiei, Ramona a povestit: „Mama mea nu s-a băgat niciodată în viața mea. Sunt foarte bine cu deciziile pe care le-am luat de-a lungul timpului, mi-au schimbat viața în bine. Dacă mă gândesc la trecut mă înec în lacrimi, nu a fost unul plăcut”.

„Momentan vreau să mă ocup de carieră și de copii. Dacă vine cineva în viaţa mea, trebuie să mă merite, nu accept pe oricine. La început, ascultam gura lumii din șatră și sufeream foarte mult, acum nu mă mai interesează, nu trăiesc cu ei”, a continuat bruneta.

Ramona din Clejani, colaborare de „milioane”

În ceea ce priveşte partea profesională, Ramona ne-a povestit că este extrem de fericită pentru că lucrurile merg cât se poate de bine. Artista va colabora cu celebrul Dan Bursuc şi speră astfel că muzica sa va ajunge la cât mai mulţi oameni.

„Cenuşăreasa din Clejani” aşa cum a numit-o chiar celebrul impresar a mai dezvăluit pentru CANCAN.RO faptul că în ultima vreme are grijă mult mai mult de imaginea sa. Ramona a apelat recent la ajutorul medicilor esteticieni pentru o rinoplastie. Totodată a ţinut să îi mulţumească impresarului pentru că a ajutat-o să ajungă la cei mai buni medici din Turcia.

Pe lângă aceste dezvăluiri, în momentul în care a fost întrebată dacă a vorbit cu Dan Bursuc despre acuzaţiile pe care fratele său vitreg i le-a adus, Ramona ne-a mărturisit: „Nu vrea să mai discute despre acest subiect. Nu îl interesează. Nu vrem să ne mai băgăm în astfel de subiecte, noi facem muzică, vrem să bucurăm lumea, ne-am săturat de atâta circ”.

