Veronica Stegaru, ajunsă celebră la emisiunea Acces Direct, prezentată de Mirela Vaida, sub porecla Vulpița, revine în atenția fanilor în forță. Într-un Insta Strory nu ai cum s-o recunoști.

Fotografiile sunt uluitoare, dar Vulpița ține, totuși, să facă remarca, anume, data de 1 aprilie, ziua păcălelilor. A urcat o fotografie în care arată bestial, o fotografie care aduce, ușor, cu Vulpița ajunsă vedetă dintr-un sat Blăgești, unde s-a și reîntors, de altfel, alături de la fel de celebrul ei soț încornorat, Viorel Stegaru. (CITEȘTE ȘI: AXINTE O FACE PRAF PE VULPIȚA, DUPĂ CE A COLABORAT CU EA PE PLAN MUZICAL: „CEA MAI PROASTĂ. M-AU ÎNJURAT ĂȘTIA”)

Nu o mai recunoști! Vulpița de la Acces Direct revine în forță: apariția care i-a uluit pe internauți

Nostalgiile o lovesc, așa că, fiind și foarte activă pe Instagram, Vulpița a publicat, în urmă cu doar câteva ore, câteva imagini de pe platoul de filmare de la Acces Direct, dar și de la make-up… Vremuri apuse acum pentru ea, vremuri în care era aranjată și dichisită în fiecare zi, pentru că trebuia să apară în fața ”poporului”. (NU RATA: LEGĂTURA NEȘTIUTĂ DINTRE FEMEIA CARE A VRUT SĂ O OMOARE PE MIRELA VAIDA ȘI CUPLUL VULPIȚA-VIOREL. CUM A REUȘIT AGRESOAREA, DE FAPT, SĂ INTRE ÎN PLATOUL ACCES DIRECT ȘI DE CE I-A CERUT BANI PREZENTATOAREI)

Vulpița va devenit mama pentru a doua oară, la finalul acestei luni. Ea și Viorel au lăsat Capitala și s-au întors la Blăgești. Ei vor avea, de data aceasta, un băiețel, care va purta numele Radu, după cum au dezvăluit cu ceva timp în urmă cei doi. Iar situația în familial or este una perfecta acum, asta după ce a fost un scandal cu părinții lui Viorel, dar care a fost aplanat de dragul fetiței, dar și pentru că liniștea e cea mai bună acum când Vulpița se pregătește să nască din nou.

Unde lucrează Vulpița și Viorel

Cei doi soți lucrează în regim de colaborare cu o firmă de curățenie, așa că atunci când este nevoie merg să facă curat în casele oamenilor. Vulpița și Viorel au uitat de celebritate și au trecut la munca de jos.

Sunt determinați să își facă o viață bună la oraș, așa că trag din greu mai ales că familia lor se va mări în curând. ”Ne-am găsit o colaborare la o firmă de curățenie. Să nu mai zică oamenii că nu muncim. Cei de la firmă sunt foarte mulțumiți de noi. Am avut mai multe apartamente azi, în care am făcut curățenie. Câștigăm bine, nu ne plângem. Doar că ne cheamă pe colaborare, când are nevoie. Eu vreau un serviciu stabil. Și acolo cu serviciu stabil, și aici, la colaborare. Să dea Dumnezeu și Maica Domnului să-mi găsesc un loc de muncă stabil”, a spus Viorel.

Sursa foto: Instagram