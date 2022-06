Nu o să îți vină să crezi! Cât costă să închiriezi un apartament la malul mării deținut de Mihai Trăistariu: ”Am scăzut prețurile”

Mihai Trăistariu (42 de ani) a vorbit despre apartamentele pe care le deține la malul mării. Nu o să îți vină să crezi cât cere cântărețul pentru o singură noapte. Acesta deține mai multe imobile în județul Constanța.

În cadrul unui interviu acordat recent, Mihai Trăistariu a vorbit despre problemele pe care le-a avut de-a lungul timpului cu apartamentele pe care le deține în Constanța, dar și cu ce preț le închiriază pe o singură noapte.

Cât costă să închiriezi un apartament la mare de la Mihai Trăistariu

Mihai Trăistariu a precizat că a scăzut prețurile semnificativ, față de anul 2020. La acest moment, oamenii pot închiria unul dintre apartamentele sale cu doar 150 de lei pe noapte. Cântărețul susține că nu găsești nicăieri un preț atât de scăzut, iar vecinii săi, care dețin un apartament asemănător cel sume foarte mari, față de el.

”Am scăzut (n.r prețurile) față de 2020 cu 100 de lei chiar. Acum, de exemplu, este 150 de lei pe noapte un apartament. Nu găsești nicăieri. În vârf, adică în iulie și august, eu le las la 350 de lei pe noapte. Vecinii mei cu același apartament le dau cu 500 de lei, 600, 700. Iulie și august merg cel mai bine, e atât de aglomerat că toată lumea dublează prețul. Eu le-am lăsat tot la 350 de lei, ca să vină, să se umple. Deja am trei sferturi de vară rezervate, asta am și vrut, să scap de stres pentru că vara am concerte. Nu mai am timp de cazări, vreau să le fac de pe acum”, a mărturisit Trăistariu.

Ce probleme a avut Trăistariu cu apartamentele de la mare

Ca orice deținător de imobile ce pot fi închiriate, Mihai a avut parte de furturi. Vedeta a povestit că turiștii au luat cu ei acasă diferite obiecte din apartamentele sale, însă a reușit să le recupereze. Mai mult, Trăistariu a amintit de episodul de anul trecut, în care fratele său i-a dat foc la unul dintre apartamente.

”Am avut mai multe probleme (n.r cu apartamentele de la mare). Au mai și furat turiștii, dar am recuperat ce au furat. Unul dintre ele a luat foc anul trecut, mi-a dat fratele meu foc din greșeală. Probleme o să tot apară. Acum a plecat cineva, și-a cerut scuze pentru că s-a rupt canapeaua într-un colț, a zis că plătește. I-am zis: „Nu plătiți nimic, lăsați că reparăm!”, a mai declarat Mihai, pentru EGO.ro.

