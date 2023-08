Nu toată lumea îl iubește pe Lionel Messi! Mesajul ofensator care a apărut în fața stadionului din Miami

Lionel Messi (36 de ani) are evoluții de excepție la Inter Miami, el devenind într-un timp foarte scurt liderul incontestabil al echipei. Înaintea ultimului meci din MLS, în care a strălucit din nou, argentinianul a avut parte de o surpriză extrem de neplăcută.

Duminică, 27 august, Inter Miami a obținut o victorie clară în fața celor de la New York Red Bulls, scor 2-0. Lionel Messi a avut o nouă evoluție magică, el reușind să marcheze în minutul 89. Acesta a fost primul succes obținut de formația din Florida în MLS, după o serie neagră de 11 meciuri fără victorie. După reușita din meciul cu echipa din New York, Messi a ajuns la 11 goluri marcate pentru Inter Miami în nouă partide jucate.

Lionel Messi, contestat de fanii parizieni și la Miami

Înaintea partidei, în fața stadionului DRV PNK Stadium din Miami, fanii lui PSG au afișat un banner împotriva lui Lionel Messi, care a jucat două sezoane pentru formația pariziană. „Messi: În sfârșit, am scăpat de tipul ăsta lipsit de respect!” scria pe bannerul uriaș.

PSG Ultras target Neymar & Leo Messi with banners : „Finally Rid Of The Rude” Small club mentality indeed. Parc Des Princes. DRV PNK Stadium pic.twitter.com/ZoxSMG72Ld — PSG Chief (@psg_chief) August 26, 2023

În cadrul unui interviu acordat recent celor de la beINSports, Lionel Messi a vorbit, din nou, despre relația pe care a avut-o cu fanii lui PSG în cei doi ani petrecuți pe Parc des Princes. În ciuda faptului că la început a fost susținut de toți fanii parizieni, pe parcurs o parte dintre aceștia au început să-l conteste dur, fără motiv, conform spuselor starului argentinian. În plus, Messi a reamintit că și Neymar și Kylian Mbappe au avut parte de același „tratament” din partea ultrașilor lui PSG.

„Am mers la Paris pentru că mi-a plăcut clubul și aveam prieteni acolo, dar și persoane pe care le cunoșteam de la națională. A părut mai ușor pentru mine să mă adaptez față de oricare alte locuri aș fi putut merge și de aceea am decis să merg la Paris.

La început a fost incredibil, am primit mult sprijin, așa cum am spus des, însă după asta, oamenii au început să mă trateze diferit, o parte din publicul parizian. Majoritatea m-a tratat bine, ca la debut, dar a fost tensiune cu mare parte din fanii Parisului, nu am avut niciodată intenția asta. Dar astea au fost lucruri pe care le-au trăit și Mbappe și Neymar anterior, e modul lor de a acționa.

Rămân cu cei care m-au respectat, așa cum eu am respectat pe toată lumea încă de la debut și atât, restul e anecdotă. Rămân cu amintirea lui Neymar și Mbappe, care m-au sprijinit încă de la început”, a declarat argentinianul.

