Nuntă GRĂBITĂ în showbizul românesc! Vedeta se căsătorește la finalul lui iunie, unde și fratele ei s-a însurat

Kira Hagi, fiica legendarului fotbalist român Gică Hagi, urmează să se căsătorească la finalul lunii iunie cu partenerul său, Thomas Ferfelis. Evenimentul va avea loc pe 29 iunie și se anunță a fi unul discret, dar elegant, într-un cadru select din Capitală, urmat de o petrecere într-o locație de prestigiu de lângă București.

Relația cu Thomas Ferfelis a devenit publică în vara anului trecut, când cei doi au fost fotografiați împreună pe stadion, în tribune, la un meci din cadrul Euro 2024. În luna august, Kira s-a întors în București din Statele Unite, după ce primise inelul de logodnă de la Thomas. Tot anul trecut, în septembrie, acesta a fost prezentat oficial părinților Kirei, în cadrul unui eveniment important din familie – inaugurarea hotelului de la Ovidiu, proiect patronat de Gică Hagi.

Kira Hagi se căsătorește!

Deși inițial fusese vehiculată o dată în toamnă pentru nunta celor doi, cuplul a decis să devanseze momentul pentru sfârșitul lunii iunie. Astfel, ceremonia religioasă va fi oficiată în duminica de 29 iunie, începând cu ora 14:30, la Biserica Sfântul Visarion, situată în zona centrală a Bucureștiului, foarte aproape de Piața Romană. Lăcașul de cult este unul cu însemnătate istorică și simbolică, fiind gazda unor evenimente importante de familie și în trecut, inclusiv cununia religioasă a fratelui Kirei, fotbalistul Ianis Hagi, în vara anului trecut.

Petrecerea de nuntă va avea loc în aceeași zi, începând cu ora 18:30, într-un cadru natural, pe malul lacului Cernica. Locația aleasă este Cernica Events, un spațiu rafinat, cunoscut pentru organizarea de evenimente private exclusiviste. Locul are o legătură personală cu mirele, Thomas Ferfelis, care ocupă funcția de manager în cadrul complexului, aflat în proprietatea familiei sale.

Nașii cuplului vor fi Loredana și Marius Szeker, persoane apropiate mirilor, care vor avea un rol important în cadrul ceremoniei. Atmosfera se anunță elegantă, cu invitați atent selectați, majoritatea din cercul restrâns al celor două familii, oameni de afaceri, personalități din sport, cultură și televiziune, potrivit Libertatea.

Thomas Ferfelis are 29 de ani și este de origine greacă, dar trăiește de mai mulți ani în România. El și Kira s-au cunoscut în perioada liceului, când au fost colegi la International British School of Bucharest. Ulterior, Thomas a studiat în Marea Britanie, la University of Southampton, iar în prezent este implicat activ în afacerile familiei, care includ atât Cernica Events, cât și compania Elgeka-Ferfelis România – un nume important în distribuția de bunuri de larg consum la nivel național.

Părinții săi, Evangelia Taka și Vasileios Ferfelis, sunt antreprenori de succes, cu un portofoliu vast în domeniul distribuției. Elgeka-Ferfelis, fondată în 1993, are o rețea ce acoperă aproximativ 11.000 de magazine în toată țara și colaborează cu branduri internaționale precum Shell, 3M, Fineti și Energizer.

Kira Hagi, la rândul ei în vârstă de 29 de ani, a urmat studii de actorie în Statele Unite, la New York, și a revenit în țară în urmă cu câțiva ani pentru a-și continua cariera în televiziune și film. A apărut recent în serialul „Lia – soția soțului meu”, difuzat de Antena 1, și a fost implicată în mai multe proiecte artistice în România. Alegerea de a rămâne în țară a venit după ce inițial intenționase să își construiască o carieră în SUA, însă oportunitățile primite acasă i-au schimbat traiectoria profesională.

