Cinci scene, zeci de mii de oameni, apusuri spectaculoase și un vibe fantastic. Festivalul de muzică electronică de la Cluj-Napoca și-a deschis porțile, joi, 4 august cu un show de zile mari. Timp de patru nopți, peste 200 de artiști consacrați au ținut publicul în picioare până în zori. Cântăreți, influenceri, vloggeri, vedete ale showbiz-ului românesc și-au făcut simțită prezența cu aparațiile extravagante. Ioana Grama, printre ei, iar CANCAN.RO nu a ”ratat-o” și i-a ”smuls” câteva impresii, în exclusivitate.

Ioana Grama nu avea cum să lipsească de la festivalul anului în Europa, așa că și-a lăsat fetița acasă și a plecat înspre Cluj, să se distreze.

După divorț, Ioana și-a găsit fericirea în brațele unui bărbat care o sprijină în ceea ce face și îi oferă libertate, iar asta a făcut-o să rămână la fel de veselă și plină de viață. Așa am găsit-o și la festival.

„Dacă ai ajutor, te poți distra fix ca înainte”

CANCAN.RO a stat de vorbă cu ea și a aflat cum s-a schimbat viața influenceriței după venirea pe lume a Ayanei.

„Sinceră să fiu, era mai faină distracția din punctul de vedere al Covid-ului, pentru că mi se pare că, după Covid, s-au schimbat lucrurile.

Nu-i neapărat copilul, pentru că eu am născut în 2019, iar după aia a venit Covid-ul și s-au schimbat viețile oamenilor.

Dar, ca distracție, e aceeași, asta e clar, dacă ai ajutor. Ajutorul este foarte important. Dacă ai ajutor, te poți distra fix ca înainte”, a declarat influencerița Ioana Grama, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

(CITEȘTE ȘI: Cum încearcă Ioana Grama să-și vindece “rănile” divorțului. Influencerița s-a pus în pielea propriului copil)

„Eu muncesc la astfel de evenimente”

Și pentru că viața de influencer nu înseamnă doar lapte și miere, poze postate pe Instagram și nimic mai mult, Ioana demonstrează că, pe lângă distracție, mai și muncește la un astfel de festival. Iar un ajutor de nădejde este mama ei, care îi este alături permanent, mai ales cu creșterea fetiței.

„Cu mama am lăsat-o. (n.r. copilul) Pentru că eu, la astfel de evenimente, muncesc, pe lângă faptul că mă distrez. Și atunci când am de lucru o am pe mama, care e îngerul meu păzitor. Deci e cu mama acasă. Mă bucur, sinceră să fiu, pentru că e important pentru un copil să primească dragoste.

Și dacă eu nu am primit așa cum se cuvenea, mă bucur că primește ea. Deci, dacă îți arăt telefonul meu de la mama, video-uri peste video-uri …

Adică, mă ține update cu absolut tot ce se întâmplă. E foarte mare, e foarte deșteaptă, e foarte iubitoare, am copilul perfect”, ne-a mai declarat Ioana Grama.

(VEZI ȘI: Influencerița Ioana Grama n-a scăpat din „ghearele” Oanei Zăvoranu)

„S-au făcut multe greșeli”

Ioana Grama a vorbit și despre greșelile sale din copilărie, dar și despre cum a învățat din ele.

„S-au făcut multe greșeli, dar prefer să nu intru în detalii de genul ăsta pentru că, pe vremea aia, erau altfel regulile, nu exista creștere în regim Montessori, nu-i spune copilului nu-i voie, deci erau alte vremuri, dar sunt foarte multe greșeli pe care nu aș vrea să le repet.

Urmez tot felul de cursuri de parenting, doar ca să fiu sigură că îmi cresc copilul așa cum trebuie. Copilul trebuie să se simtă iubit, asta e cel mai important”, spune Ioana.

„Să nu ne doară picioarele”

În altă ordine de idei, dacă tot este vorba de un festival ca Untold – mai ales, când stăm de vorbă cu un blogger și influencer – am fost curioși să aflăm ce părere are Ioana despre ținutele inedite care au apărut la festival.

„Tocuri, am văzut tocuri la intrare și paiete, adică rochițe cu paiete. Fetelor, fără tocuri! Să nu ne doară picioarele. Să dansăm toată noaptea. Și la bărbați, cămașă albă, cămașă de costum. Nuuu! Fără, vă rog!”, a încheiat Ioana.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.