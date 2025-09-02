O actriță româncă va fi prezentă pe Covorul Roșu al Festivalului de Film de la Veneția: „ Este o emoție extraordinară”

Surpriză pe Covorul Roșu al Festivalului de Film de la Veneția! Actrița și regizoarea româncă Minuta Gabura, cunoscută în lumea artistică sub numele de scenă Mimí, revine în lumina reflectoarelor. Ea a mărturisit că este extrem de emoționantă să fie prezentă la acest eveniment important pentru lumea cinematografiei. Află, în articol, toate detaliile!

În 2021, Minuta Gabura a impresionat publicul și a atras atenția criticilor cu lungmetrajul „Donne e Donne”. Producția abordează tema violenței domestice, acesta fiind un subiect dureros și care nu pare să dispară din lumea reală. Filmul este inspirat dintr-o poveste reală și urmărește destinul Giuliei, o tânără româncă ajunsă în Italia în căutarea unei vieți mai bune. Acolo, ea are parte de o poveste de dragoste cu Marco, încheiată cu o tragedie, și de o relație toxică alături de Luca, un bărbat ce îi oferă un început promițător, dar apoi își arată fața violentă.

Românca Minuta Gabura, pe Covorul Roșu al Festivalului de Film de la Veneția

Minuta Gabura este o actriță și regizoare română care s-a făcut remarcată la nivel internațional în lumea cinematografiei. Cunoscută sub numele de scenă Mimi, ea revine în forță în lumina reflectoarelor, fiind invitată pe Covorul Roșu al Festivalului de Film de la Veneția, potrivit Mediafax.

„Să fiu pe Covorul Roșu de la Veneția în calitate de producător, regizor și actriță este o emoție extraordinară, mai ales că este momentul în care vorbim despre proiectele la care lucrăm într-o atmosferă de inspirație”, a declarat Minuta Gabura pentru Gândul.

Minuta Gabura s-a născut în România în 1964, iar parcursul ei artistic a fost unul aparte. Mai întâi, a absolvit Institutul Tehnic Agricol, însă destinul a avut alte planuri pentru ea. Românca și-a urmat pasiunea pentru actorie, studiind la Academia A.C.T. Multimedia din Cinecittà – Roma. De asemenea, a urmat formări în regie, scenariu și actorie cu Tony Sperandeo.

Ulterior, Mimi a decis să ofere o voce femeilor care nu sunt auzite. Astfel, în 2014, a apărut scurtmetrajul „Modella violata”, un film puternic ce denunța fenomenul prostituției. În 2016, Minuta Gabura a început să coordoneze Asociația Luna Rossa cine-art, în cadrul căreia a lansat proiectul „Donna”, un demers artistic și social împotriva violenței asupra femeilor.