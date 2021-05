O adolescentă din UK a aflat că este gravidă abia când a intrat în travaliu, deși, și-a făcut teste de sarcină și au fost negative: “Am fost șocată că el este al meu”

La vârsta de 16 ani, Ellisha Ford a fost șocată în ziua în care a aflat că va avea un bebeluș – s-a întâmplat chiar în timp ce se afla în travaliu. Potrivit jurnaliștilor de la The Mirror, ea și-a făcut câteva teste de sarcină pe parcursul celor nouă luni, iar rezultatele au fost negative mereu. În plus, nu s-a îngrășat prea mult în timp ce în pântece se dezvolta o nouă viață, iar abdomenul i-a rămas plat.

O adolescentă din UK a aflat că este gravidă abia când a intrat în travaliu

Ellisha Ford locuiește în Coalville, Leicestershire, și a povestit pentru The Mirror că, în timp ce se afla în a 43-a săptămână de sarcină, a mers să vadă un medic pentru o durere de stomac, când a fost descoperit adevărul incredibil. Mai mult, a subliniat adolescenta, inclusiv în dimineața în care a şi născut, și-a făcut teste de sarcină, dar au ieşit negative.

Doctorul care a consultat-o a cerut imediat să i se facă o ecografie și, astfel, el și colegii săi și-au dat seama că era în travaliu, cu o dilatație de 6 cm. Băiețelul ei, Harper, s-a născut câteva ore mai târziu și a primit nota 10.

“De îndată ce doctorul mi-a pus presiune pe stomac – totul a fost cu adevărat ciudat. Și apoi au verificat și am aflat că am o dilataţie de 6 cm și mi-au spus că voi naşte în seara aceea”, a declarat Ellisha Ford pentru publicația The Mirror.

În prezent, mămica are 17 ani și a mai spus că ea și-a continuat viața normal până la trei săptămâni înainte de naștere, când a mers la o consultaţie de rutină pentru spate la clinică – ziua respectivă trebuia să fie chiar data scadenței.

“Când mi l-au dat înapoi, am fost şocată că el este al meu. A fost chiar ciudat și nu știam ce să cred despre asta”, a mai mărturisit eleva.

De la venirea pe lume a lui Harper au trecut aproape nouă luni și, în tot acest timp, mămica lui se bucură de miracolul care i s-a întâmplat.

Sursa foto: SWNS