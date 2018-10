O crimă absolut șocantă a avut loc în Bolivar County, în Mississippi, Statele Unite. O bunică şi-a ucis cu sânge rece nepoţica de numai un an, iar apoi a aruncat-o în cuptor.

Femeia a rămas acasă să aibă grijă de micuţă, dar un apel la numărul de urgenţă al Poliţiei a scos la lumină crima oribilă. Femeia şi-a înjunghiat nepoţica, iar apoi a băgat-o la cuptor.

În momentul de faţă anchetatorii nu ştiu dacă micuţa era moartă înainte ca femeia să o bage în cuptor, dar ancheta medicală va scoate la lumină şi acest lucru.

„Un membru al familiei a ajuns acasă şi şi-a dar seama că s-a întâmplat ceva. A găsit copilul în cuptor şi a sunat la departamentul de Poliţie. Am realizat că avem parte de o omucidere. La locul faptei am găsit o fetiţă de numai 20 de luni, decedată. Cauza oficială a morţii se află încă sub investigaţie, dar prima concluzie este că fata a fost înjunghiată şi apoi arsă„, a spus şeriful.

Sunt efectuate teste pentru a determina ce s-a întâmplat cu bebeluşul. Cazul a fost preluat de Biroul de Investigaţii din Mississippi.