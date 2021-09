O cofetărie celebră din Constanța, acuzată că a făcut praf o nuntă. Ce s-a întâmplat la momentul tortului

O mireasă susține că i-a fost stricată nunta și că de vină ar fi o cofetărie celebră din Constanța. Situația care a umbrit întregul eveniment a fost legată de momentul tortului. Pe o rețea socială, femeia a povestit, cu lux de amănunte, tot ce s-a întâmplat.

Mireasa este total nemulțumită de modul în care a comunicat cu reprezentanții cofetăriei. Potrivit acesteia, s-a decis prețul de 95 lei/kilogram, s-a plătit avansul, doar că după eveniment a fost anunțată că trebuie să achite 105 lei/kilogram. În plus, tortul s-a și făcut praf în momentul în care a fost adus la nuntă.

O cofetărie din Constanța, pusă la zid. “Foarte urât și neprofesionist”

Femeia le recomandă tuturor să nu mai colaboreze cu respectiva cofetărie, pentru a nu întâmpina probleme similare.

“Nu recomand această cofetărie în ceea ce privește comunicarea cu clientul și seriozitatea! Am stabilit prețul de 95 lei/kg, am plătit avansul, iar acum trebuie să plătim 105 lei/kg. Avansul a fost achitat acum 2 luni de zile, cică între timp s-a scumpit materia primă. Lucru de care nu am fost niciodată anunțați sau avertizați. Foarte urât și neprofesionist. În plus, când a fost adus tortul, primele 3 etaje s-au deplasat de pe al 4-lea. Nu am vrut la eveniment să mă enervez având în vedere că lumea nu și-a dat seama. Aveți grijă!”, este mesajul transmis de femeie, potrivit replicaonline.ro.

Reprezentanții cofetăriei din Constanța nu au dorit să comenteze aceste acuzații, precizând doar că “situația trebuie să se lămurească cu clientul, ne vom ocupa de acest lucru”.