O fostă concurentă a emisiunii ”Masterchef” ar fi intrat în „dispute” cu locuitorii comunei Miroslava, după ce aceasta și-a deschis un local. Potrivit lor, din local s-ar auzi muzica foarte tare dată, fapt ce îi deranjează pe aceștia noaptea.

Elena Pădurariu este o fostă concurentă a emisiunii ”Masterchef”. Aceasta a participat în anul 2013 în competiția culinară. Mai multe publicații au notat despre fosta concurentă că este o femeie pasionată de cofetărie. După terminarea emisiunii, fosta concurentă Elena Pădurariu și-a dechis un local în comuna Miroslava, aproape de lacul Ezăreni, însă mai mulți locuitori au întâmpinat, de-a lungul timpului, o problemă. Potrivit BZI.ro, aceștia nu se mai pot odihni noaptea, deoarece muzica din local ar fi dată mult prea tare.

Potrivit sursei citate, muzica ar fi dată tare și după ora 02:00, când localul ar trebui să fie închis. Fosta concurentă de la ”Masterchef” mărturisește că va încerca să monteze panouri speciale pentru a atenua disconfortul fonic și pentru ca locuitorii din Miroslava (Valea Adâncă) să nu mai fie deranjați de muzică. În localul respectiv au loc evenimente, iar locuitorii au depus reclamații pentru deranjul fonic. În data de 21 august au fost înregistrate chiar 15 reclamații. Iată ce spune un locuitor:

„Dețin un imobil în sat Valea Adâncă, comuna Miroslava. În repetate rânduri, la terasa respectivă la care se organizează diverse evenimente, este deranjată liniștea publică la diverse ore, fie în timpul zilei, fie în timpul nopții. Muzica este dată foarte tare, de cele mai multe ori formațiile (care sunt diverse, iar unele vin cu echipamentele proprii) cântă afară, sunetul având intensități mult peste limitele normale. Locuiesc la circa 300 de metri față de local, iar intensitatea măsurată a zgomotului depășește de multe ori 55 – 60 decibeli.

La fiecare reclamație, administratorul afirma că funcționează legal și că are autorizație de funcționare, însă, așa cum am menționat anterior, presupun că avizele au fost acordate în condiții care nu sunt respectate. În acest moment, Poliția și Primăria spun că nu pot face nimic, iar singurul mod în care am putea rezolva problema este să dovedim că nu sunt respectate condițiile din avize”, a precizat un locuitor din Miroslava.

Fosta concurentă de la ”Masterchef” susține că ar fi hărțuită de localnici

Pe de altă parte, fosta concurentă susține că ar fi hărțuită de localnici. În urmă cu un an, numele localului a mai fost implicat într-un alt scandal legat de numărul mare de persoane care veneau să petreacă. În urma reclamațiilor, Poliția a intervenit, iar Primăria Miroslava amenință că va închide activitatea localului.

„Clienții se amețesc și nu vor să plece. Artificiile de care se spune nu sunt de la noi. Încerc să comunic cu vecinii. S-au făcut măsurători de la Direcția de Sănătate Publică și suntem în limitele legale. Eu înțeleg că sunt supărați, dar mă simt hărțuită. Săptămâna viitoare vor veni panourile fonoabsorbante. Mai mult de atât ce să fac? Noi nu punem manele, se vorbește de dinainte cu clienții”, a precizat Elena Pădurariu.

Sursă foto: capturi video Youtube