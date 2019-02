S-a descoperit un alt medic fals! O femeie care a lucrat la Spitalul Județean Ilfov și-a inventat diploma de doctoriță

La mai bine de o săptămână de la izbucnirea scandalului răsunător din România, după ce s-a descoperit că italianul Matteo Politi era, de fapt, un chirurg estetician fals, vine încă o veste-bombă! O tânără româncă și-a inventat diploma de medic! Raluca Daniela Bîrsan a lucrat la Spitalul Județean Ilfov timp de 10 ani.

Citește și: Medicul cu 8 clase, declarații halucinante în fața polițiștilor! Matteo Politi ar fi operat în teatre de operațiuni

Raluca Daniela Bîrsan, “doctor fals”, a lucrat la Spitalul Județean Ilfov timp de 10 ani

În urma unei anchete a ieșit la iveală un nou caz șocant în spitalele din România! O femeie de 30 de ani a lucrat la Spitalul Județean Ilfov, deși era avea o diplomă falsificată şi pe baza unui contract de “voluntar cu activitate medicală”, fără parafă de la DSP şi fără nici un aviz de la Colegiul Medicilor. Mai mult, Raluca Daniela Bîrsan era protejată de conducerea spitalului, titrează libertatea.ro.

În fața jurnaliștilor, Raluca Daniela Bîrsan a negat că ar fi lucrat în calitate de medic ginecolog, deși, în fața pacienților, ea se prezenta ca fiind rezidentă: “Nu am profesat, nu am făcut decât să observ, ca voluntar. (…). Nu sunt medic ginecolog, eu am absolvit Facultatea de Medicină şi fac voluntariat în cadrul secţiei. Nu desfăşor activitate medicală de obstetrică-ginecologie. Doar ajut aşa, cu scrisul unei foi, cu chestii de genul ăsta”, a declarat doctorița falsă, potrivit sursei citată mai sus.

Deși a infirmat că a profesat, există filmări cu ea în blocul operator ginecologic! Mai mult, într-una dintre înregistrări Raluca Daniela Bîrsan coase o pacientă. În timp ce ea se apără și a spus: “Doar am servit instrumentarul şi pensele”, o asistentă de la Spitalul Județean Ilfov a spus: “În cazul meu, deşi am cerut explicit ca Raluca să nu intre în sală, ea a fost totuşi acolo când am născut”, iar o altă angajată a instituției a mărturisit: “Şi pe mine Raluca m-a cusut la naştere, după cezariană”.

Pusă în fața acuzațiilor, Raluca Daniela Bîrsan a fost rugată să spună ce studii medicale a urmat, iar ea a afirmat: “am absolvit UMF în 2013” și a dat jurnaliștilor care s-au ocupat de anchetă o diplomă cu numele său.

Oficialii de la Universitatea de Medicină şi Farmacie au căutat-o pe tânără după CNP, însă aceasta nu a fost găsită în baza de date a absolvenţilor. Ulterior, Cătălin Cîrstoiu, decanul Facultăţii de Medicină de la UMF Carol Davila, a declarat: “Am făcut verificări la absolvenţi începând din 2006, când pretinsul medic avea 18 ani, şi până în prezent. Omul care are acest CNP nu a absolvit facultatea noastră. Nu este absolventa noastră, iar diploma arată ca un fals, după mai multe repere!”, potrivit libertatea.ro.

Citește și: Medicul-fantomă Matteo Politi a făcut ravagii printre fetele de oraș. A combinat-o pe fosta “noră” a unui fotbalist celebru + multe alte cuceriri

Surse din interiorul Spitalului Județean Ilfov susţin că Raluca Daniela Bîrsan nu are nici măcar Bacalureatul, exact ca în cazul italianului Matteo Politi, care se află în prezent în arest preventiv. Managerul instituției de stat, Arghir Vasile Ciobotaru, a întrerupt contractul cu Raluca Daniela Bîrsan și a dat vina pe “şefii de secţie”.