O femeie de 33 de ani a aflat, din întâmplare, că soțul o înșela cu bona. Pozele de vacanță l-au dat pe bărbat de gol

Natalie, o tânără de 33 de ani, divorțată și cu doi copii, a creat un cont de Tik-Tok în care a prezentat detalii din relația extraconjugală a fostului ei partener cu nimeni alta decât bona.

Tânăra a urcat pe Tik-Tok un filmuleț în care prezintă cum a dat peste unul dintre primele semne ale faptului că bărbatul ei o înșela chiar cu dădaca. Aflată în vacanță, Natalie s-a dus alături de familia ei, dar și de bonă, într-un parc de distracții.

Cum a descoperit o femeie că soțul o înșela cu bona.

S-a așezat alături de fiica ei într-un trenuleț roller coaster, în timp ce partenerul ei și bona s-au pus în spatele lor. În fotografiile surprinse în timpul cursei, bărbatul și dădaca au fost deosebit de apropiați și s-au ținut chiar și de mână. La momentul respectiv, Natalie nu a observat aceste lucruri.

“Mă uitam pe poze mai vechi și am dat peste mai multe în care ei doi erau un pic cam prea apropiați. Am mers la Disney și am luat-o și pe bonă cu noi pentru a ne ajuta cu copiii. Nu pentru a-l ajuta pe soț”, a scris Natalie în descrierea filmulețului care s-a viralizat pe rețelele sociale, potrivit Daily Mail.

Ulterior, femeie a divorțat de cel cu care era căsătorită de la 22 de ani și cu care are doi copii. Imediat, bărbatul și-a oficializat legătura amoroasă cu bona, care s-a mutat în casa familiei și i-a dăruit un copil fostului ei șef.

